Cela a été une année compliquée, et malheureusement Noël ne sera pas une exception, mais pour cette raison, nous n’allons pas abandonner, un an de plus, joyeuses fêtes et bonne année. J’espère sincèrement que vous avez su porter cette 2020 de la meilleure façon possible, dans les limites du possible, et que 2021 nous permettra de revenir à cette normalité que nous avons apprise, à la dure, à vraiment valoriser.

Pour MC, cela a été curieusement une très bonne année en termes de contenu, mais aussi de trafic. Grâce à vous, nous pouvons fêter un Noël plein de succès, avec plus de 3 millions de visites par mois et des valeurs qui en décembre restent assez stables, même si c’est généralement un mois compliqué car presque tous ont la tête “dans d’autres choses”.

Je veux profiter de Merci à tous, à la fois pour ceux d’entre vous qui nous accompagnent chaque jour depuis de nombreuses années, et pour ceux d’entre vous qui ont commencé à profiter de MC relativement récemment. Vous êtes, avec votre fidélité, ceux qui nous font grand, et nous espérons continuer à compter sur votre soutien pendant longtemps.

Je ne peux pas me laisser “dans l’encrier” aux entreprises qui nous ont également apporté leur soutien durant cette année difficile, et qu’ils nous ont fait confiance pour entreprendre des projets intéressants et valables. Merci pour tout et merci de continuer à compter sur nous pour 2021.

Petit plus à ajouter, que vous appréciez beaucoup ce premier jour de Noël, et de tous ceux qui sont à venir. Nos «frères» MC Pro, MuyPymes, MuyCanal et MuyLinux vous envoient également un chaleureux voeux de Noël. Ce fut un plaisir de partager avec vous les meilleures informations technologiques en 2020, et j’espère continuer à le faire en 2021. Nous lisons dans les commentaires, un câlin à tous.