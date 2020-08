Nouvelle campagne publicitaire pour Sky WiFi, Le véritable service de fibre de Sky est arrivé tout récemment sur le territoire italien, avec un visage bien connu des cinéphiles, le témoignage est Jude Law.

le 16 juin enfin, un aperçu pour les abonnés Sky, est officiellement arrivé Sky WiFi, le véritable service de fibre avec lequel les utilisateurs peuvent avoir leur propre connexion Internet, sans avoir à compter sur un autre opérateur téléphonique.

À partir de demain, 25 août 2020, en lien avec le lancement de la campagne, même ceux qui ne le sont pas encore abonné à Sky pourra choisir la qualité et la simplicité de Triple jeu de Cielet avoir tout dans une seule solution: Internet, TV et voix, sans forcément installer une parabole sur le toit. Villes actuellement couvertes par Sky WiFi Je suis 149, comparé au soleil 26 le jour du lancement.

Sky WiFi: voici la nouvelle publicité télévisée

le place de 60 secondes, avec témoignage Jude Law, l’acteur britannique nominé deux fois pour un Oscar, dans lequel il traverse certains des endroits les plus évocateurs de Milan, Gênes et Venise, rappelant une conversation avec une femme sur connexions invisibles, Quels sont les sentiments, par exemple, et soulignant leur importance dans la vie de tous les jours, c’était mettre sur l’air lors de la finale de Ligue des champions sur Canal 5 et sur les canaux de Sky Sports.

Tout cela représente le renforcement de la collaboration entre Jude Law est Ciel, ayant quitté le rôle de Pie XIII dans le bien-aimé et très populaire Le jeune pape et le nouveau pape, l’acteur sera à nouveau le protagoniste à l’automne dans le drame mystérieux avec Naome Harris, Le troisième jour (programmé sur Sky Atlantic et Now TV).