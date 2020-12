Ces 15 provinces espagnoles pourraient lancer de nouveaux préfixes téléphoniques dans les semaines à venir: Alicante, Almería, Cadix, Cantabrie, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Lleida, Lugo, Madrid, Malaga, Navarre, Salamanque, Séville et Valence.

Écrit par Damián García dans Operadoras

Au jour d’aujourd’hui il y a presque plus de téléphones mobiles et fixes en Espagne que d’habitants, ou presque, et le secrétaire d’État aux télécommunications et aux infrastructures numériques, le SETID, a vérifié que jusqu’à 15 provinces espagnoles sont avec leurs nombres disponibles presque épuisés en ce moment.

C’est pourquoi l’organisme public étudie déjà la approbation de nouveaux codes provinciaux augmenter le nombre de numéros de téléphone géographiques disponibles, dans la plupart des cas, commençant par “8” comme cela s’est produit dans certaines provinces où certains opérateurs locaux ou câblodistributeurs pouvaient déjà utiliser ce type de numéro de téléphone depuis quelques années.

Ces nouvelles numérotations seraient attribuées dès que la résolution est publiée au BOE, les opérateurs pouvant demander leur affectation directement à la CNMC dans les 15 provinces suivantes, Alicante, Almería, Cadix, Cantabrie, Ciudad Real, Huelva, Jaén, Lleida, Lugo, Madrid, Malaga, Navarre, Salamanque, Séville et Valence, comme indiqué par la CNMC.

Il est déjà connu de presque tout le monde, bien que dernièrement, ils sont en désuétude, que les numéros de téléphone fixes en Espagne se composent de 9 chiffres, commençant normalement par “9”, bien que très bientôt il leur sera plus courant de nous appeler à partir d’un numéro commençant par “8” suivi de 8 autres chiffres.

À Madrid, par exemple, les numéros géographiques peuvent commencer par le préfixe 815, tandis qu’à Lugo, nous verrons 882, à Salamanque 823 ou à Valence 860, élargissant ainsi une ressource finie comme les numéros de téléphone qui montrait certainement des signes d’épuisement depuis des mois maintenant:

De la CNMC, ils apprécient positivement la proposition, après une rapport de la Commission nationale des marchés et de la concurrence elle-même a averti l’été dernier que l’occupation des numéros géographiques était excessive comme le montrent les tableaux précédents.

En fait, c’est que déjà aujourd’hui 85% de la base numérique totale disponible est occupé, et comme le gouvernement est chargé dans ce cas de préparer le plan national de numérotation, les étapes de sa mise à jour sont assez lentes et coûteuses. Chaque province aura donc un ou deux préfixes provinciaux identifié par les trois premiers chiffres, et qui coïncideront normalement en changeant le «9» en «8» directement comme indiqué sur la carte publiée.

Donc, n’ayez pas peur si très vite ils vous appellent à partir d’un numéro commençant par “8” dans une province où ces téléphones n’existaient pas, car l’Espagne va bientôt élargir la gamme.

