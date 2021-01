L’application santé de Samsung se prépare à démarrer l’année en poussant l’un des objectifs les plus courants: l’exercice. Et quelle meilleure façon de le stimuler qu’en rivalisant avec des amis? Eh bien, l’application se prépare à combler l’une des lacunes manquantes: défiez jusqu’à neuf personnes dans des compétitions de groupe.

Parmi toutes les applications pour enregistrer l’exercice qui existent, il existe un type d’applications qui offrent généralement un grand nombre de fonctions sans utiliser d’annonces et d’abonnements: applications de marque. Par exemple, Google Fit est une excellente option, ainsi que Xiaomi Mi Fit ou Huawei Salud. Et Samsung Health est l’un des piliers de l’expérience sportive sur les appareils Samsung qui peut également être installé sur d’autres mobiles. Cette ubiquité favorise la nouvelle option qui arrive en janvier: Samsung intègre enfin le compétitions avec plusieurs amis.

Compétitions en groupes de dix amis maximum

Jusqu’à présent, nous pouvions rivaliser avec une multitude de personnes à travers les défis de Samsung Health, nous avions également la possibilité d’effectuer défis individuels afin de défier directement un ami. Ce dernier mode stimule grandement la pratique sportive puisqu’il suffit de voir comment l’autre va mieux pour que vous ayez envie de transpirer votre maillot et de prendre de l’avance. Alors imaginez si vous pouviez rivaliser avec huit autres amis.

Les compétitions de groupe avec plusieurs amis étaient absentes de Samsung Health malgré le fait que des applications comme Fitbit proposent ce type de défi de groupe depuis un certain temps. Samsung a décidé de corriger le défaut, comme spécifié par l’entreprise. Bien que oui, pas encore disponible– La prochaine mise à jour de Samsung Health, prévue le 12 janvier, introduira le mode groupe annoncé.

La nouvelle fonction se trouve dans l’onglet «Défis», sous l’option «Défis». Outre les défis mondiaux et le “ défi 1: 1 ”, qui sont actuellement disponibles, Samsung Health permettra d’inclure des groupes avec jusqu’à dix amis pour voir qui fait le plus d’exercice. L’application comprendra différents graphiques, podiums et statistiques; vous permettant de participer à différents groupes avec l’intention de promouvoir davantage l’exercice. Compétitions dans la famille, dans le groupe de travail, dans celui des amis… Tout pour commencer 2021 de la manière la plus saine possible.

Comme nous l’avons dit, le compétitions de groupe jusqu’à dix participants Ils n’arriveront que le 12 janvier: il faudra quelques jours pour créer les défis de groupe. Ces concours seront inclus dans l’application sans frais pour les utilisateurs de Samsung Health.

