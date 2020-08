Qualcomm fait partie de l’industrie des smartphones depuis la fin des années 2000 en fournissant des processeurs et des modems Snapdragon aux plus grands acteurs de l’espace. C’est le silicium phare de la société – la série Snapdragon 800 – qui retient le plus l’attention de nos jours, et pour une bonne raison.

Les puces haut de gamme du concepteur américain ont acquis la réputation d’être les meilleurs processeurs de téléphone Android depuis quelques années maintenant – offrant un processeur puissant, des graphiques de pointe et la dernière connectivité.

Nous avons retracé l’historique de Qualcomm Snapdragon pour sa série SoC phare. Rejoignez-nous alors que nous allons du début au sommet actuel du silicium Qualcomm.

Voir également: Qu’est-ce qu’un SoC? Tout ce que vous devez savoir sur les chipsets de smartphone

Avant la série Snapdragon 800: Sx et 600

La série Snapdragon 800 se trouve au sommet de la pile aujourd’hui, mais la série n’a adopté le surnom de 800 que début 2014.

Au lieu de cela, les premiers processeurs phares de Qualcomm pour l’ère des smartphones modernes étaient des membres de la série Snapdragon Sx, allant du Snapdragon S1 à la gamme S4 ​​Plus. Ces familles de puces s’étendaient de la fin des années 2000 à 2013 et variaient énormément en termes de capacités.

Les premiers chipsets de la famille Snapdragon S étaient remarquables à l’époque grâce à leur vitesse d’horloge de 1 GHz – bien qu’avec des conceptions de processeur monocœur. La série a ensuite suivi la tendance générale du secteur à passer des processeurs monocœur aux processeurs double cœur. Nous avons également vu Qualcomm passer d’un cœur de processeur Scorpion personnalisé à ses cœurs Krait 200.

L’une des constantes – pour la plupart – était l’utilisation des GPU Adreno, qui découlaient de l’acquisition par Qualcomm de la division mobile d’AMD. Nous disons «pour la plupart» parce que le premier chipset Snapdragon S1 (MSM7225) manquait de GPU, et a forcé le processeur monocœur à faire tout le gros du travail. Pouvez-vous imaginer un processeur de smartphone moderne dépourvu de matériel graphique dédié en 2020?

Sinon, nous avons également les capacités Bluetooth 2 à 4.0, la prise en charge de la RAM LPDDR à LPDDR2 et des conceptions de 65 nm à 45 nm.

Bien qu’il y ait eu un certain chevauchement, Qualcomm a commencé à s’éloigner de la série S au début de 2013 après le lancement du chipset Snapdragon 600 de 28 nm. Cela a été adopté comme le chipset haut de gamme de choix par la plupart des OEM Android à l’époque. Il est également facile de comprendre pourquoi. Il offrait une puissante conception de processeur quadricœur – avec des cœurs Krait 300 – tout en prenant en charge les écrans 1080p.

Les téléphones classiques alimentés au silicium de la série Snapdragon 600 comme le Samsung Galaxy S4 et le HTC One M7.

Le Snapdragon 600 est également arrivé à un moment où les processeurs multicœurs gagnaient rapidement du terrain, Samsung et MediaTek allant jusqu’à proposer des conceptions octa-core. Cependant, Qualcomm a montré que la qualité est plus importante que la quantité en ce qui concerne les cœurs de processeur.

Parmi les autres spécifications notables du Snapdragon 600, citons la prise en charge de la RAM LPDDR3, un appareil photo jusqu’à 21MP, un enregistrement vidéo 1080p, un design 28nm, un Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 4 et Quick Charge 1.0.

Téléphones Snapdragon Sx notables: BlackBerry Z10, HTC Sensation 4G, Nokia Lumia 1020, Sony Ericsson Xperia X10, Sony Ericsson Xperia Play, Samsung Galaxy S Plus.

Téléphones notables de la série Snapdragon 600: HTC One M7, LG Optimus G Pro, Oppo N1, Samsung Galaxy S4.

Le saviez-vous: Le Snapdragon S4 Pro, qui était l’une des dernières puces de la série Sx, est essentiellement un Snapdragon 600 Lite (avec des cœurs de processeur modifiés, pour un). Ce processeur particulier a fait son chemin dans des téléphones comme le LG Nexus 4, le LG Optimus G et le Sony Xperia Z.

Snapdragon 800, 801, 805: Jeter les bases

Qualcomm a suivi le Snapdragon 600 avec les premiers processeurs Snapdragon 800 de son histoire. Nous avons obtenu le chipset Snapdragon 800 au début de 2013 et le Snapdragon 801 au début de 2014. Les Snapdragon 800 et 801 de 28 nm ont fait un grand saut sur le Snapdragon 600, tandis que la convention de dénomination de la série 600 a été utilisée pour le segment de milieu de gamme à partir de maintenant en dehors.

Le Snapdragon 801 est une mise à niveau incrémentielle par rapport au Snapdragon 800, avec des vitesses d’horloge CPU et GPU légèrement plus rapides et une endurance améliorée. Sinon, ce sont tous les deux des puces 32 bits avec des processeurs quadricœur Krait 400 et des graphiques Adreno 330. Les premiers processeurs Snapdragon 800 de Qualcomm ont également pris en charge les écrans Quick Charge 2.0, LPDDR3 RAM, Bluetooth 4.0 et 2K.

Cette génération a marqué les premiers processeurs phares de Snapdragon à offrir l’enregistrement vidéo 4K avec des modèles comme le Galaxy S5 et le Sony Xperia Z2 offrant tous un enregistrement UHD en conséquence. Les exigences de performances et / ou de stockage signifiaient souvent que ces premiers téléphones étaient limités à quelques minutes d’enregistrement 4K au mieux.

Processeur Snapdragon 800 / 801Snapdragon 805CPU4x Krait 400

(2,3 GHz pour 800, 2,5 GHz pour 801) 4 processeurs Krait 450

(2,7 GHz) GPUAdreno 330Adreno 420Camera21MP unique

Enregistrement vidéo 4K / 30fps 55MP unique

Enregistrement vidéo 4K / 30fps Modem150Mbps liaison descendante

Liaison montante 50 Mbps Liaison descendante 300 Mbps

Liaison montante 50MbpsBluetooth4.04.1Charge rapide2.02.0Processus de fabrication28nm28nm

Qualcomm ferait un suivi avec le Snapdragon 805 à la fin de 2014, en débarquant dans la gamme Motorola Nexus 6 et Samsung Galaxy Note 4. Ce serait le dernier processeur phare 32 bits majeur de la société, et quel chant de cygne sur papier.

Le Snapdragon 805 différait des SoC de la série Snapdragon 800 précédents en offrant des processeurs modifiés avec des vitesses d’horloge plus élevées, un tout nouveau GPU Adreno 420, une prise en charge de l’affichage 4K, des vitesses de liaison descendante LTE de 300 Mbps, une prise en charge UFS, Bluetooth 4.1 et une prise en charge des caméras 55MP.

Téléphones notables: HTC One M8, LG G3, LG G Flex, OnePlus One, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4, Sony Xperia Z2.

Le saviez-vous: Les chipsets Snapdragon 600 et 800 ont en fait été annoncés au même moment, le Snapdragon 600 apparaissant dans les appareils au cours du premier semestre. Pendant ce temps, le chipset 800 a atterri dans les appareils au second semestre 2013.

Snapdragon 808 et 810: entrez dans l’ère 64 bits

Apple a surpris le monde Android en faisant la sieste en lançant l’iPhone 5s fin 2013 avec le premier chipset de smartphone 64 bits. Qualcomm n’avait pas de réponse prête pour 2014, mais a servi ses premiers processeurs phares 64 bits en 2015 avec les Snapdragon 808 et 810 20 nm.

Le Snapdragon 810 était le chipset le plus puissant sur papier, offrant pour la première fois une conception octa-core dans son niveau phare (4x Cortex-A57 et 4x Cortex-A53) et Adreno 430 graphiques. Pendant ce temps, le Snapdragon 808 offrait un processeur hexa-core (2x Cortex-A57 et 4x Cortex-A53) et des graphiques Adreno 418 légèrement moins performants.

Snapdragon 808Snapdragon 810CPU2x Cortex-A57

4x Cortex-A554x Cortex-A57

4x Cortex-A55GPUAdreno 418Adreno 430Camera21MP single55MP singleModem450Mbps liaison descendante

Liaison montante 50 Mbps Liaison descendante 450 Mbps

Liaison montante 50MbpsBluetooth4.14.1Charge rapide2.02.0Processus de fabrication20nm20nm

Le Snapdragon 810 partageait de nombreux points communs avec le Snapdragon 800/801, tels que Quick Charge 2.0, la prise en charge de l’affichage 4K, le stockage UFS, le Bluetooth 4.1 et les capacités de l’appareil photo 55MP. Quant au Snapdragon 808, il avait également beaucoup en commun avec ses compagnons stables, mais manquait de support d’affichage 4K et de sortie 55MP.

Il est largement admis que le Snapdragon 810 a fonctionné un peu trop chaud pour certaines marques. Il y a eu des rapports selon lesquels les téléphones sortis au début de l’année ont tous souffert de problèmes thermiques au début. La société a publié un chipset Snapdragon 810 V2.1 au second semestre 2015 en affirmant qu’il fonctionnait «plus froid que jamais». Ce SoC modifié est apparu dans les goûts du OnePlus 2 et du Xiaomi Mi Note Pro.

Téléphones notables: HTC One M9, Huawei Nexus 6P, LG G4, LG G Flex 2, LG V10, OnePlus 2.

Le saviez-vous: 2015 était la dernière fois que les produits phares de Samsung étaient entièrement alimentés par un processeur Exynos, apparemment en raison des défis thermiques du Snapdragon 810.

Snapdragon 820: retour aux sources

La réputation de Qualcomm a été battue en 2015 en raison du Snapdragon 810, mais 2016 a montré que l’entreprise pouvait toujours fournir des processeurs puissants et complets. Le Snapdragon 820 a vu la société revenir à des processeurs entièrement personnalisés et à une conception quad-core, en utilisant le nom Kryo pour la première fois.

En relation: Comment comprendre la numérotation des processeurs Kryo dans les processeurs Qualcomm Snapdragon

Le passage à moins de cœurs de processeur ne semble pas non plus nuire au Snapdragon 820 – du moins pour les tâches monocœur. Le GPU Adreno 530 a apporté une augmentation déclarée allant jusqu’à 40% par rapport au GPU du Snapdragon 810. Le nouveau silicium phare a également servi l’API graphique Vulkan, qui offre des performances améliorées dans les jeux et les applications qui le prennent en charge.

Qualcomm a lancé le Snapdragon 821 au second semestre 2016, offrant des performances de CPU et de GPU légèrement meilleures ainsi qu’une consommation d’énergie légèrement meilleure. A part cela, les deux chipsets étaient identiques. Les deux SoC servaient également de Quick Charge 3, de la prise en charge de la RAM LPDDR4, du Bluetooth 4.1, du Cat 12 LTE (600 Mbps vers le bas) et des caméras simples 28MP.

Snapdragon 820Snapdragon 821CPU2x Qualcomm Kryo (2.2Ghz)

2x Qualcomm Kryo (1.6Ghz) 2x Qualcomm Kryo (2.4Ghz)

2x Qualcomm Kryo (2Ghz) GPUAdreno 530Adreno 530Camera28MP single28MP singleModem600Mbps liaison descendante

Liaison montante 150 Mbps Liaison descendante 600 Mbps

Liaison montante 150 MbpsBluetooth4.14.1Charge rapide3.03.0Processus de fabrication14nm LPP14nm LPP

Il convient également de noter que les Snapdragon 820 et 821 faisaient partie de la poussée majeure de Qualcomm vers l’informatique hétérogène via le processeur de signal numérique (DSP) Hexagon 680. Autrement dit, Qualcomm a déchargé les tâches du CPU et du GPU vers le DSP – et éventuellement d’autres bits de silicium – au nom de la vitesse ou de l’efficacité énergétique.

Les tâches qui peuvent être transférées vers le DSP comprennent la vision par ordinateur, le suivi de la condition physique et certains traitements d’images. C’est l’une des tendances les plus importantes de l’histoire des processeurs Qualcomm Snapdragon, car elle montre qu’un processeur, un GPU et un modem ne suffisent pas pour rivaliser dans cet espace. Il ne gagnera en importance que les années suivantes.

Téléphones notables: Série Google Pixel, HTC 10, LG G5, LG G6, LG V20, série Samsung Galaxy S7, Xiaomi Mi 5.

Le saviez-vous: Les Snapdragon 820 et 821 restent les derniers processeurs de téléphone Snapdragon phares à utiliser des cœurs de processeur entièrement personnalisés. Samsung lancerait son premier processeur personnalisé en 2016 – vu dans l’Exynos 8890 – mais il a tué la division responsable de ce projet à la fin de 2019.

Snapdragon 835: un plan pour l’avenir

Le Snapdragon 835 en 2017 était une version notable pour la société car il a établi quelques traditions que la société maintient encore à ce jour. Pour commencer, Qualcomm a complètement abandonné sa stratégie de processeur personnalisé en faveur de l’utilisation de conceptions de processeur Arm semi-personnalisées (4x Cortex-A73 et 4x Cortex-A53). Une autre tradition établie avec le Snapdragon 835 était le passage à des conceptions de processeur octa-core au lieu du quad-core comme on le voit sur les Snapdragon 820 et 821.

Qualcomm a également tenu compte de la tendance à la double caméra établie en 2016 en offrant explicitement la prise en charge de la double caméra pour la première fois dans le niveau – à savoir 16MP plus 16MP ou 32MP single. D’autres fonctionnalités multimédias notables incluent de meilleures capacités de zoom, l’enregistrement vidéo HDR et la prise en charge HEVC.

Snapdragon 835CPU4x Cortex-A73 semi-personnalisé

4x Cortex-A53GPUAdreno 540Camera16MP semi-personnalisé double

Liaison descendante 32MP singleModem1Gbps

Liaison montante 150 MbpsBluetooth5.0Charge rapide4.0Processus10nm FinFET

Contrairement à l’année précédente, Qualcomm n’avait pas de mise à jour en milieu d’année – un Snapdragon 836 ou 835 Plus, si vous voulez. Qualcomm renverserait également cette tendance l’année suivante. Parmi les autres caractéristiques remarquables, citons le GPU Adreno 540, Bluetooth 5, Gigabit LTE, Quick Charge 4 et la prise en charge des écrans HDR.

Ce chipset a également fait son chemin dans les ordinateurs portables Windows pour la première fois dans la série phare de Qualcomm. Malheureusement, ces premiers ordinateurs portables et / ou convertibles ont déçu en ce qui concerne l’alimentation et la compatibilité des applications – un défi que Qualcomm, Microsoft et ses partenaires continuent de relever aujourd’hui.

Téléphones notables: HTC U11 Plus, LG V30, OnePlus 5, OnePlus 5T, série Samsung Galaxy S8 et Xiaomi Mi 6.

Le saviez-vous: Une chose que vous ne trouverez pas sur le Snapdragon 835 est l’enregistrement 4K / 60 ips. La fonctionnalité était absente des deux variantes du Samsung Galaxy S8, même si le chipset Exynos alimentant la variante internationale prenait en charge la norme d’enregistrement.

Snapdragon 845: toujours puissant aujourd’hui

Qualcomm a annoncé le Snapdragon 845 à la fin de 2017, qui alimentait une pléthore de smartphones en 2018 et était considéré comme l’un des meilleurs processeurs Snapdragon de l’histoire de l’entreprise. Il a livré pour la première fois les processeurs DynamIQ d’Arm (4x Cortex-A75 et 4x Cortex-A55) pour une consommation d’énergie et d’énergie améliorée, ainsi que le GPU Adreno 630. Ce dernier a promis une augmentation de 30% du rendu graphique par rapport au chipset haut de gamme de l’année précédente.

Le Snapdragon 845 a également été lancé à la suite de la transformation du silicium d’apprentissage automatique dédié, le Kirin 970 de Huawei ayant lancé une unité de traitement neuronal (NPU) des mois avant le lancement de Qualcomm. La société n’a pas proposé de silicium ML dédié dans le 845, mais elle a fourni un Hexagon DSP amélioré pour le traitement sur appareil de la voix, de l’imagerie, de la vision par ordinateur et d’autres tâches.

Lis: Intelligence artificielle et apprentissage automatique – Quelle est la différence?

Ce processeur offrait initialement le même support de caméra – 16MP plus 16MP double, 32MP simple – que le Snapdragon 835, mais Qualcomm a rétroactivement pris en charge les prises de vue multi-images 48MP et les instantanés 192MP. Les autres fonctionnalités remarquables liées à la caméra comprenaient l’enregistrement 4K / 60fps, l’enregistrement vidéo 4K HDR et la réduction du bruit multi-images.

Snapdragon 845CPU4x semi-personnalisé Cortex-A75

4x Cortex-A55GPUAdreno 630Camera16MP + 16MP semi-personnalisé

48MP unique

Instantanés 192MPModem1.2Gbps liaison descendante

Liaison montante 150MbpsBluetooth5.0Charge rapide4 + Processus de fabrication10nm LPP

Le Snapdragon 845 a également poussé AR / VR / XR de manière significative en prenant en charge des fonctionnalités telles que six degrés de liberté et un rendu fové. Ajoutez des fonctionnalités telles que Quick Charge 4-plus, la technologie TrueWireless pour un son sans fil amélioré et une unité de traitement sécurisée (SPU) pour la sécurité et vous obtenez un ensemble complet qui devrait toujours vous permettre de continuer aujourd’hui.

Téléphones notables: Série Google Pixel 3, HTC U12 Plus, OnePlus 6, OnePlus 6T, Poco F1, Xiaomi Mi 8.

Le saviez-vous: Qualcomm a également publié une version modifiée du Snapdragon 845 pour ordinateurs portables, baptisée Snapdragon 850. Il présente une vitesse d’horloge plus élevée et plusieurs autres modifications mineures.

Snapdragon 855 et 855 Plus: un retour aux rafraîchissements de milieu d’année

Le Snapdragon 855 a considérablement changé les fondamentaux en 2019, en supprimant une page du livre de MediaTek et Huawei en offrant une configuration de processeur à trois niveaux. Ainsi, vous disposez d’un cœur de processeur haut de gamme lorsque vous avez besoin de beaucoup de puissance, de trois cœurs de processeur pour les tâches de poids moyen et de quatre cœurs de processeur pour les activités légères.

Combinez pour la première fois la nouvelle configuration du processeur avec une conception 7 nm et vous avez la recette d’un chipset puissant qui est également efficace. Le Snapdragon 855 Plus – lancé à la mi-2019 – apporterait une augmentation de la vitesse d’horloge au cœur du processeur haut de gamme et au GPU Adreno 640. Sinon, il est identique au 855 vanille.

Il s’agissait du premier chipset compatible 5G de la société, bien que via l’ajout d’un modem externe X50 ou X55. Sinon, les SoC offraient un support 4G impressionnant, atteignant 2 Gbps.

C’était également la première fois que Qualcomm proposait du matériel dédié au machine learning, car son Hexagon Tensor Accelerator est un peu de silicium qui fait partie du Hexagon DSP. Ainsi, les tâches d’apprentissage automatique telles que la reconnaissance vocale, la synthèse vocale, etc. devraient être plus rapides et plus écoénergétiques.

Snapdragon 855 PlusSnapdragon 855CPU1x Kryo 485 Gold (basé sur A76) à 2,96 GHz

3x Kryo 485 Gold (basé sur A76) à 2,42 GHz

4x Kryo 485 Silver (basé sur A55) à 1,80 GHz 1x Kryo 485 Gold (basé sur A76) à 2,84 GHz

3x Kryo 485 Gold (basé sur A76) à 2,42 GHz

4x Kryo 485 Silver (basé sur A55) à 1,80 GHzGPUAdreno 640 à 672MHz (estimé) Adreno 640 à 585MHz Caméra22MP double

48MP unique

Instantané 192MP: double 22MP

48MP unique

192MP snapshotRAM 4x canaux 16 bits à 2133 MHz

LPDDR4x

34,1 Go / s 4 canaux 16 bits à 2133 MHz

LPDDR4x

34,1 Go / s ModemSnapdragon X24 LTE

Téléchargement de 2000 Mbps

Téléchargement 316 Mbps Snapdragon X24 LTE

Téléchargement de 2000 Mbps

Téléchargement 316MbpsBluetooth5.15.1Charge rapide4 + 4 + Processus de fabrication7nm FinFET7nm FinFET

Qualcomm s’est également largement concentré sur le multimédia avec la série 855, à commencer par la prise en charge de l’appareil photo. La société a lancé un soi-disant FAI de vision par ordinateur (CV-ISP) pour la photographie et la vidéographie plus avancées, permettant la capture vidéo HDR10 Plus, la capture vidéo 4K HDR avec mode portrait, la vidéo au ralenti à 480 ips et la capture HEIF / HEVC. Sinon, le SoC offre la possibilité de capturer des instantanés de 192 MP, des images de 48 MP avec un traitement multi-images et des capacités de double caméra de 22 MP.

Le jeu était un autre domaine d’intérêt majeur de la société avec cette génération de chipsets, qui a vu la société présenter pour la première fois la suite de fonctionnalités Snapdragon Elite Gaming. Plus précisément, la suite a réduit les jank / saccades et a offert des extensions anti-triche.

Un autre ajout notable de cette génération était la suite FastConnect, car Qualcomm a décidé de marquer son ensemble de fonctionnalités de connectivité sans fil. La plate-forme FastConnect 6200 comprend Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 6.

Les autres fonctionnalités clés incluent Quick Charge 4-plus, un accélérateur d’assistant vocal, l’audio adaptatif aptX pour un son sans fil plus résilient et la prise en charge des empreintes digitales ultrasoniques.

Téléphones notables: Asus ROG Phone 2, Asus Zenfone 6, LG G8, série OnePlus 7 / 7T, série Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9T Pro / Redmi K20 Pro

Le saviez-vous: Tout comme le Snapdragon 835 et l’Exynos 8895, l’Exynos 9820 de Samsung avait une fonction vidéo qui manquait au Snapdragon 855 pour l’enregistrement vidéo 8K. Malheureusement, comme nous l’avons vu avec la série Galaxy S8, la version Exynos de la série Galaxy S10 n’offrait toujours pas 8K.

Série Snapdragon 865: le coût élevé de la 5G

Le dernier processeur phare Snapdragon est peut-être l’entrée la plus controversée de l’histoire de Qualcomm depuis le Snapdragon 810 de 2015. Cette fois, il ne fait aucun doute que le Snapdragon 865 est un artiste de classe mondiale doté de fonctionnalités tout en étant le processeur de téléphone Android le plus rapide du marché.

Malheureusement, le plus gros problème signalé est le prix. Plusieurs sources indiquent une forte augmentation des prix de la série Snapdragon 855 au Snapdragon 865. Pour la plupart, cela a obligé les fabricants à répercuter également ce coût sur les consommateurs, même les goûts de OnePlus et Xiaomi offrant des hausses de prix drastiques .

Qualcomm a fourni un modem 5G séparé (X55) avec chaque SoC Snapdragon 865, ce qui signifie que même les téléphones Snapdragon 865 sur les marchés sans 5G ont le modem haut débit à l’intérieur. D’une part, cela signifie que l’appareil est prêt pour la 5G sur votre marché – à condition qu’il comporte également d’autres composants 5G. D’un autre côté, vous payez une prime pour les composants 5G obligatoires, même si vous êtes satisfait de la 4G.

Dans tous les cas, le Snapdragon 865 offre un arrangement de processeur à triple domaine de puissance similaire à celui de la série 855. Cela signifie donc quatre cœurs Cortex-A77 – un cœur principal et trois cœurs moyens – et quatre cœurs Cortex-A55 pour plus d’efficacité. Nous avons également le GPU Adreno 650, qui poursuit la tendance à être un artiste de premier ordre pour les jeux avancés.

Snapdragon 865 PlusSnapdragon 865CPU1x 3.1GHz Kryo 585 (Cortex A77)

3 x 2,4 GHz Kryo 585 (Cortex A77)

4 Kryo 585 à 1,8 GHz (Cortex-A55) 1 Kryo 585 à 2,84 GHz (Cortex A77)

3 x 2,4 GHz Kryo 585 (Cortex A77)

4x 1,8 GHz Kryo 585 (Cortex-A55) GPUAdreno 650Adreno 650ModemX55 5G et système RF

7500 Mbps vers le bas

3000 Mbps upX55 5G et système RF

7500 Mbps vers le bas

3000 Mbps upCameras200MP single / 64MP single avec Zero Shutter Lag

Double caméra 24MP

AF hybride, vidéo HDR, réduction du bruit multi-images: 200MP simple / 64MP simple avec zéro délai d’obturation

Double caméra 24MP

AF hybride, vidéo HDR, réduction du bruit multi-imageCharge rapide4 + 4 + Bluetooth5.25.1Process7nm FinFET7nm FinFET

Pendant ce temps, le Snapdragon 865 Plus est arrivé en juillet et a poussé le noyau principal à 3,1 GHz, passant la barrière de 3 GHz pour la première fois de la série. Il offrait également des performances graphiques 10% plus rapides par rapport au chipset standard. Une autre différence notable est que la variante Plus utilise la connectivité Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2 au lieu de Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1. Sinon, les deux puces sont essentiellement identiques.

Les deux chipsets ont ce qui est sans doute la suite de fonctionnalités de caméra la plus impressionnante dans un processeur de smartphone à ce jour. Les SoC phares de Qualcomm pour 2020 prennent en charge les instantanés de 200 MP, les prises de vue de 64 MP avec traitement multi-images et la prise en charge de deux caméras 25 MP plus 25 MP. Les spécifications folles de la caméra ne s’arrêtent pas là. Le silicium est également capable de vidéo 960fps essentiellement illimitée, d’enregistrement vidéo 8K et de capture simultanée de vidéo 4K HDR / 64MP.

Parmi les autres fonctionnalités notables, citons aptX Voice pour les appels vocaux via Bluetooth, mmWave et sub-6Ghz 5G, Quick Charge 4-plus, un moteur AI qui offre deux fois les performances de son prédécesseur et la prise en charge d’un taux de rafraîchissement de 144Hz.

Téléphones notables: Asus ROG Phone 3, LG V60, OnePlus 8 series, Oppo Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 series (US), Xiaomi Mi 10 series.

Le saviez-vous: La série Snapdragon 865 est le premier silicium phare à proposer des mises à jour de pilotes GPU via des magasins d’applications, contournant le processus de mise à jour OTA traditionnel. La série Find X2 d’Oppo et la gamme Mi 10 de Xiaomi sont parmi les premières à offrir cette capacité.

Snapdragon 875 et au-delà

Maintenant, des rumeurs circulent depuis plusieurs mois selon lesquelles Qualcomm travaille sur le Snapdragon 875, bien que cela semble acquis. Au moins le profil LinkedIn d’un employé de Qualcomm a donné le nom de code SM8350 – la série Snapdragon 865 porte le nom de code SM8250.

Il y a quelques fuites discutables pour le moment, mais une caractéristique que nous sommes presque sûrs de voir est la technologie Quick Charge 5 de Qualcomm. La société est bloquée sur la même norme de charge rapide depuis plusieurs années maintenant, de sorte que la nouvelle norme – fixée à 100 W + – est attendue depuis longtemps.

En relation: Arm Cortex-X1 apporte le combat aux puissants processeurs d’Apple

Un autre ajout que nous nous attendons à voir est l’utilisation des cœurs de processeur Cortex-X1 et / ou Cortex-A78. Arm a annoncé les deux cœurs plus tôt cette année, l’A78 faisant suite au Cortex-A77 de la gamme Snapdragon 865. Cependant, le Cortex-X1 emprunte une voie complètement différente, ciblant des performances de type Apple en donnant la priorité à la puissance plutôt qu’à l’efficacité. En d’autres termes, nous ne serions pas surpris si le X1 est utilisé comme noyau principal tandis que le Cortex-A78 est utilisé pour les cœurs de processeur moyens.

Un autre domaine d’amélioration potentiel pour Qualcomm est celui du modem, car nous nous attendons à ce que le nouveau processeur offre un modem 5G intégré. Ce serait un changement bienvenu par rapport au modem dédié fourni avec la série 865, et devrait permettre des économies d’énergie et de coûts.

Une rumeur indiquait que le silicium Snapdragon 875 connaîtrait une augmentation de prix majeure par rapport au déjà cher Snapdragon 865. Nous ne pensons pas du tout que ce soit le cas. Pourrions-nous même voir un prix moins cher que le Snapdragon 865? Eh bien, nous pouvons toujours espérer.

C’est à peu près tout pour notre regard sur l’histoire de Qualcomm Snapdragon pour la série 800. Avons-nous manqué quelque chose? Que voulez-vous voir du silicium de l’année prochaine? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!