Jusqu'où Kratos irait-il dans l'univers One Punch-Man?

Ce fan imagine Kratos dans le monde de One Punch-Man

L’anime One Punch-Man depuis sa première diffusion a atteint attirez immédiatement l’attention de tous vos téléspectateurs, créant rapidement une incroyable communauté de fans.

Ce n’est un secret pour personne qu’il personnage principal Saitama c’est l’un des plus puissants de cet univers. Cependant, et si un personnage d’un autre univers apparaît de manière inattendue dans le monde de One Punch-Man?

Heureusement, ce scénario a été imaginé par un fan d’anime connu sous le nom de Greysvarle et l’a partagé sur le Plateforme Reddit comme suit: Que se passerait-il si le puissant Kratos était dans l’univers OPM?

La bataille rangée entre Kratos et Saitama

Le créateur de ce scénario commente Jusqu’où Kratos pourrait-il aller s’il affrontait les super-héros du monde d’OPM, c’est sans doute très subjectif, car malgré le fait que Kratos possède toutes ses armes et tout son pouvoir, il serait dans un univers qui favorise généralement ses membres.

Cependant, Kratos pourrait facilement vaincre tous les héros de classe B et de classe A, et une grande partie des membres de la classe S. Bien que nous sachions que le une grande bataille serait contre le puissant Saitama, où peut-être l’homme chauve sans cape gagne. Au lieu de cela, si Saitama était dans l’univers de Kratos, ce destructeur de dieux l’acheverait facilement.

Pensez-vous que Kratos peut battre Saitama?

