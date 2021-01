La lecture de films et de séries sur un appareil Android a une nouvelle application à portée de main: Just (Video) Player. Ce joueur inclut la prise en charge d’un grand nombre de formats vidéo et audio: avec lui, il vous sera très difficile de ne pas pouvoir reproduire votre contenu. Et il est développé en open source.

Les plateformes de streaming représentent peut-être une bonne partie de la reproduction de films et de séries sur téléphone ou tablette, mais ce n’est pas le seul moyen de profiter de ce type de contenu audiovisuel: télécharger des fichiers directement résout l’inconvénient de ne pas trouver certains contenus en streaming que nous avions déjà achetés. Dans Google Play Store, il existe un nombre remarquable de lecteurs vidéo, c’est un type d’application très populaire. Et récemment, nous avons une nouvelle option qui est particulièrement dédiée à la compatibilité des formats.

Just (Video) Player garantit presque que vous pouvez voir votre contenu

Cela faisait longtemps qu’il était difficile de regarder des films et des séries sur votre mobile ou votre tablette. Non seulement pour les plates-formes de streaming susmentionnées, mais aussi parce que les applications de lecture ont atteint apportez l’énorme amalgame de formats au petit écran. VLC pour Android est bien connu, par exemple, également des joueurs comme MX Player. Et Just (Video) Player vient se tailler une niche en pariant sur le développement Open Source, la compatibilité maximale des formats et la synchronisation audio avec des écouteurs Bluetooth.

Le nouveau lecteur offre une énorme compatibilité audio et vidéo grâce à sa base d’ExoPlayer, un ensemble de bibliothèques open source prenant en charge presque tous les formats de lecture courants. En réalité, Just (Video) Player prend même en charge la lecture HDR10 et HDR10 + si l’écran du téléphone le prend en charge. Il offre également une prise en charge de Dolby Vision.

Voici les points forts de Just (Video) Player:

Prend en charge l’audio dans Vorbis, Opus, FLAC, ALAC, PCM / WAVE (μ-law, A-law), MP1, MP2, MP3, AMR (NB, WB), AAC (LC, ELD, HE; ​​xHE sous Android 9 +), AC-3, E-AC-3, DTS, DTS-HD et TrueHD. Prend en charge la vidéo en H.263, H.264 AVC (profil de base; profil principal sur Android 6+), H.265 HEVC, MPEG-4 SP, VP8, VP9 et AV1. Types de fichiers pris en charge: MP4, MOV, WebM, MKV, Ogg, MPEG-TS, MPEG-PS et FLV. Prend en charge les sous-titres en SRT, SSA, ASS, TTML et VTT.

Comprend une fenêtre flottante ou une lecture PIP. Synchronisation audio entre les écouteurs Bluetooth et la piste vidéo. Vous n’avez pas besoin d’une connexion Internet.

Just (Video) Player est un excellent lecteur vidéo qui, en plus de ne pas inclure les publicités, ne nécessite pas de connexion Internet pour fonctionner: installez simplement l’application depuis Google Play pour avoir un lecteur adapté à tout le contenu que vous avez sur votre téléphone. Il est très complet, simple à utiliser et fonctionne comme prévu.

Juste (vidéo) Player

