Celles d’aujourd’hui sont des applications Android 5 étoiles qui sont proposées Gratuit dans le Play Store pour tous les utilisateurs du robot vert. L’important est de se dépêcher car la boutique ne restera pas ouverte très longtemps pour les applications Premium sans frais. On ne sait pas quand elles expireront mais les propositions sont vraiment captivantes, frisant la folie. Voici ce que vous pouvez mettre la main sur dans les heures à venir. Téléchargez tout sans soucis avec des utilitaires, des jeux et des propositions pour rendre votre appareil unique. Allons à la liste.

Play Store propose des cadeaux du jour gratuits avec les meilleures applications choisies par les utilisateurs

Avec un smartphone, vous pouvez également vous ennuyer. Éliminé Fortnite et les applications dangereuses que beaucoup utilisaient pour personnaliser leur téléphone, il y a un vide qui ne peut être rempli que de nouvelles options.

BlackCam Pro – Appareil photo N & B: choisie par des centaines de milliers d’utilisateurs, cette application vous permet de prendre de superbes photos en noir et blanc avec une fonction de prévisualisation en temps réel. Une série de filtres avec des objectifs monochromes garantit une personnalisation ad hoc des prises de vue avec un effet de prévisualisation et un éventuel vignettage noir. Il est possible de modifier les données EXIF ​​et d’utiliser toute une série d’effets récompensés par la satisfaction de nombreuses personnes.

Redimensionnez-moi! Les plus: Redimensionnez les photos en un clic avant de pouvoir éventuellement les envoyer par mail ou sur les réseaux sociaux. Également utile pour définir un fond clair qui n’alourdit pas le système. Ses spécifications incluent également les balises GPS et l’édition spatiale de base.

Calculatrice VLSM: une solution idéale pour les administrateurs réseau et les analystes qui souhaitent obtenir des certifications telles que CCNA, CCDA, CCNP, CCIE. Vous permet de superviser l’état d’activité du masque de sous-réseau de longueur variable sur les réseaux avec des adresses IP non attribuées. Une aubaine pour les experts et les étudiants simples.