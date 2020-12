Kakashi Hatake de Naruto. Art Meduzanol sur Goodfon.com.

Kakashi est l’un des personnages les plus importants du manga / anime Naruto, Il était le premier enseignant du groupe 7 et jouissait d’une grande réputation dans le reste des nations shinobi. De plus, une partie de son passé a été capturée sous la forme d’un flashback dans l’un des moments les plus tendus et les plus importants de l’intrigue principale, donc Kakashi est sans aucun doute un lien important dans l’histoire de Naruto.

Ce puissant ninja est connu dans le reste des territoires sous le nom de “Kakashi le Sharingan” ou “Kakashi le ninja qui copie”, car sa capacité oculaire lui permettait de prédire les mouvements de l’adversaire et de l’anticiper en utilisant la même technique. Cependant, son pouvoir ne résidait pas seulement dans le Sharinga, il possédait des techniques dévastatrices comme le Chidori, qu’il montra plus tard à Sasuke. Aujourd’hui, nous vous montrons un cosplay parfait en utilisant cette technique:

