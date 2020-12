Kakashi et Pakkun ensemble dans un cosplay sensationnel de Naruto

Cela pourrait être l’un des cosplay Naruto les plus originaux

Le personnage Kakashi Hatake est l’un des plus pertinents, à la fois dans Naruto et dans Naruto Shippuden. Lui-même a été l’un des premiers professeurs du protagoniste devenir plus tard un allié très important pour Naruto et son équipe. Naturellement, Kakashi compte de diverses capacités, et l’une d’elles est le pouvoir invoquez les chiens Ninken.

Cette invocation concerne un série de chien ninja, étant très utile pour différents types de tâches. Un des Le chien préféré de Kakashi est le puissant Pakkun, et à la surprise de nombreux fans cosplay parfait de ces deux personnages.

Meilleur cosplay de Kakashi et Pakkun

Dans l’image, vous pouvez voir le personnification d’un cosplayer professionnel connu sous le nom de Stylouz, qui a joué le puissant Kakashi et son fidèle allié Pakkun.

[Self] Kakashi & Pakkun Cosplay ✨🐶🖤 de Naruto

L’image représente fidèlement les personnages de l’anime, les deux montrent le tenue officielle Oui Pakkun est représenté par un Chien de race carlin, devenant automatiquement le cosplay parfait que tout amateur de Naruto J’aimerais voir.

