Il y a quelques heures, la désormais nouvelle vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a gagné en pertinence sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo est devenue virale dans laquelle elle est vue en train d’appeler le président élu des États-Unis, Joe Biden, dans le qui célèbrent le triomphe obtenu. Nike semble gagner.

Divers utilisateurs ont commencé à partager la vidéo où un détail a gagné en pertinence. Le look décontracté de Harris comprend un sweat Nike, un détail qui n’est pas passé inaperçu par les internautes qui prétendent déjà que cette apparence est la meilleure publicité non payée.

Depuis que le triomphe de Biden sur Trump a été annoncé ce matin, la conversation est restée autour de ces personnages, où Kamala Harris a été au centre des préoccupations étant donné que sa nomination en tant que vice-présidente est historique.

Kamala porte Nike à l’entraînement alors je vais porter Nike à l’entraînement. https://t.co/8kJrOtcaFW – Darcy (@pretendrunner) 7 novembre 2020

Vous pouvez dépenser des millions d’argent en publicités… mais celle-ci n’est pas payante @ Nike… @ KamalaHarris félicitez @JoeBiden d’être le prochain président des États-Unis… kamala Harris: Joe nous l’avons fait …… Nike: Fais-le. FABLES! pic.twitter.com/kf6U3lVT5j – merce valles (@ merce_291979) 7 novembre 2020

@Nike

C’est bon de voir Kamala Harris porter un haut Nike à la veille de son élection au poste de vice-présidente américaine pic.twitter.com/TN5BqUMcTW – parth (@ parth_sarathi17) 7 novembre 2020

Salut @Nike!

Quand «Just Do It» devient «Just Did It»… .https: //t.co/28gClaNdly – JoVonna Kingkade (@JoVonnaKingkade) 7 novembre 2020

solide choix de fermeture éclair @Nike, Kamala https://t.co/jxfcIBtfs8 – Courtney Ratkowiak (@courtneyratkowi) 7 novembre 2020

Harris rêvait de devenir la première femme noire présidente des États-Unis, mais est finalement entrée dans l’histoire en tant que première vice-présidente, également d’origine africaine. Même s’il a toujours les yeux rivés sur les élections présidentielles de 2024 et l’espoir de briser enfin la barrière.

Elle est un ancien procureur et la fille d’immigrants, a 56 ans et est le sénateur démocrate de Californie qui a permis à Joe Biden de gagner le soutien d’un électorat diversifié cherchant à être mieux représenté, à tel point que certains ont dit qu’ils avaient voté non pas pour Biden mais pour elle, une avocate avec un père jamaïcain et une mère indienne.

Depuis ce samedi, elle a commencé à travailler sur ses projets, même si elle n’a pas été officiellement positionnée, pourtant elle a déjà téléphoné à Joe Biden, pour le féliciter par un: “On l’a fait, Joe!” La vidéo a été publiée après que des projections de médias tels que CNN, AP et Fox News, aient donné à Biden la victoire aux élections présidentielles.

La vidéo susmentionnée a été initialement diffusée par le compte Twitter officiel de Harris, affichant désormais plus de 496 000 retweets, 1 515 000 tweets cités et plus de 2,5 millions de likes.