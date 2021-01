Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Comme nous vous l’avions dit il y a quelques semaines, Blizzard Entertainment travaillait sur une nouvelle carte pour Overwatch, qui serait inspirée du Japon. Heureusement, les derniers tests se sont bien déroulés et aujourd’hui, la carte est enfin disponible dans le jeu de tir de héros avec un défi avec lequel vous pouvez gagner des récompenses très spéciales.

Bien que Blizzard Entertainment se concentre sur le développement d’Overwatch 2 et d’autres titres, tels que Diablo IV, le développeur continue également de travailler sur de nouveaux contenus pour Overwatch. La plus récente est Kanezaka, une nouvelle carte, et aujourd’hui la société a annoncé qu’elle avait atteint le titre avec un nouveau défi.

Du 12 au 25 janvier, les utilisateurs pourront célébrer l’arrivée de la nouvelle carte Team Deathmatch avec le défi Kanezaka. Comme pour d’autres événements similaires, les joueurs peuvent gagner des récompenses pour jouer et regarder du contenu sur Twitch.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Blizzard Entertainment publiera bientôt de nouvelles informations sur Overwatch 2 et Diablo IV.

Toutes ces récompenses apportent le défi Kanezaka

Si vous préférez jouer, nous vous informons qu’il sera nécessaire de gagner 3 parties pour obtenir l’icône du joueur Pagoda; Si vous gagnez 6 parties, le Yōkai Spray sera le vôtre, et si vous gagnez 9 fois en jeu rapide, en jeu compétitif ou en arcade, vous recevrez le skin exclusif Hanzo Kyōgisha.

D’autre part, si vous avez votre compte Blizzard avec Twitch, vous pouvez également débloquer beaucoup de contenu. Si vous souhaitez récupérer tous les sprays de l’événement (6 au total), il ne vous faudra que regarder un total de 6 heures de contenu sélectionné sur la plateforme vidéo.

Nous vous laissons avec une vidéo pour jeter un œil à certaines régions de la nouvelle carte Kanezaka et les récompenses que vous pouvez gagner dans le défi.

Qu’avez-vous pensé des récompenses? Jouerez-vous pour débloquer tout le contenu gratuit? Dites le nous dans les commentaires.

Alors que nous parlions du jeu et des mises à jour que Blizzard publie fréquemment, nous vous avons dit que l’une d’entre elles, grâce à l’intelligence artificielle, permettait de réduire les niveaux de toxicité.

Overwatch est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur lui si vous consultez son dossier ou si vous consultez notre revue écrite.

