Katakuri change de sexe dans le fan art époustouflant de One Piece

Ce fan imagine Katakuri en train de changer de sexe

La grande diversité de personnages qui présente l’anime One Piece est impressionnant, à la fois les méchants en tant que héros font une présence dans cet univers étonnant, et l’un des les antagonistes qui ont attiré l’attention des fans de l’anime a été Katakuri.

Ce personnage était le Antagoniste principal de l’arc de Whole Cake Island, devenant une véritable menace pour l’équipage des Pirates du Chapeau de Paille, et depuis sa première apparition, il a su captiver tous les fans. Pour cette raison, un artiste et adepte d’anime connu sous le nom d’Agent-65, a rendu hommage à ce guerrier féroce en appliquant certaines modifications à son apparence.

Le beau et puissant Katakuri

Ci-dessous vous pouvez voir un Illustration du personnage One Piece: Katakuri, le plus puissant des doux commandants, la différence est que c’est un design audacieux avec un changement de genre spectaculaire.

[OC Art] Bender de genre Katakuri. 2h 30m numérique. j’espère que vous aimez; D de OnePiece

Comme vous le verrez, dans l’image est Katakuri prostré sur un rocher portant son nouveau look, a clairement conservé certains aspects caractéristiques de la version officielle tels que: les cheveux, les tatouages, les vêtements et, bien sûr, l’ajout de la touche féminine: seins, corps profilé et mince.

Pensez-vous que cette version peut mettre fin au Katakuri officiel?

Image vedette | Allegra.flowersetcfresno

