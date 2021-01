C’est comme ça que Katarina de LoL serait belle dans le monde réel

L’un des vjeux vidéo avec la plus grande popularité au monde a été League of Legends, et l’une des caractéristiques qui font le plus ressortir ce jeu vidéo est l’incroyable gamme de personnages présents dans le jeu.

Chacun de ces personnages a un compétence et apparence uniques, parmi eux se distingue: Katarina, une des meilleurs tueurs noxiens, fille aînée du légendaire général Du Couteau, qui s’est fait connaître grâce à ses compétences de meurtres furtifs.

Étant un personnage aussi nommé au sein de LoL, l’un de ses fidèles adeptes a voulu rendre hommage à ce guerrier à travers un cosplay fascinant. Ça va t’enchanter!

Voilà à quel point Katarina de League of Legends serait belle dans la vraie vie

On peut voir ce travail grâce au cosplayer professionnel hakanagr, qui voulait montrer sur Reddit un photographie de sa personnification de Katarina.

Katarina Cosplay par Miray Songün -Mirai- de cosplaygirls

Comme vous le verrez, l’image présente grande similitude avec le caractère officiel, elle a une épée posée sur le dos, de longs cheveux roux et, bien sûr, le protection sur une grande partie de votre corps.

Pourriez-vous cosplayer Katarina comme ça?