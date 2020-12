Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Kayne ouest Il est l’une des personnalités les plus connues au monde. Le rappeur qui a essayé d’être président des États-Unis lors des dernières élections et a provoqué une vague de mèmes en raison de la mauvaise performance de sa campagne électorale, a essayé d’avoir son propre jeu vidéo avec Nintendo.

Cette surprenante nouvelle a été révélée par Reggie Fils-Aime, l’ancien président de Nintendo of America, qui a raconté ce fait curieux dans un podcast de solidarité. Dans ses mots, Reggie explique que Kayne West s’est approché de lui et de Shigeru Miyamoto lors d’un E3, où il a expliqué qu’il était très intéressé à collaborer avec Nintendo pour créer un jeu vidéo.

On ne sait pas avec certitude de quoi le jeu vidéo Kayne ouest, mais peut-être que cela aurait pu être le fait d’être le président d’un pays ahahaha, ok non. Selon l’ancien président de Nintendo, la rencontre a été très enrichissante et il était également admiré par la passion que le rappeur ressentait pour l’industrie.

Enfin, on ne sait pas quel était le projet, peut-être est-il encore en développement et Reggie Fils ne le sait pas ou il a été annulé et oublié dans l’abîme.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord