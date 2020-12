KB4592438 et Chkdsk, une combinaison très dangereuse

Après la sortie de Windows 20H2, Microsoft a publié quelques mises à jour, notamment KB4592438, qui est sorti le 8 décembre et qui, comme on peut le lire dans sa description, avait pour principaux objectifs d’améliorer la sécurité en utilisant à la fois la version héritée du navigateur Edge et la suite Microsoft Office. Des corrections mineures et, comme nous le voyons sur cette page, également quelques bugs mineurs, sur lesquels les équipes de développement de l’entreprise travailleraient déjà.

Cependant, et comme on peut le lire dans Borncity, il semble que main dans la main avec ces améliorations de sécurité, la mise à jour KB4592438 a posé un problème très sérieux, à savoir l’utilisation de l’outil Chkdsk vous pouvez supprimer le système de fichiers du lecteur analysé, empêchant Windows 10 de démarrer après un redémarrage du système et laissant l’utilisateur non seulement sans système d’exploitation, mais également sans possibilité d’accéder à ses fichiers.

Le problème a été initialement décrit par l’utilisateur Nero24 sur le forum planet3dnow.de (en allemand), dans lequel il expliquait avoir appliqué manuellement la mise à jour KB4592438 à plusieurs systèmes déjà mis à niveau vers Windows 10 20H2. Après avoir terminé le processus, utilisé l’outil de diagnostic Chkdsk avec le paramètre / f, qui répare les erreurs éventuelles qui peuvent être trouvées dans le système de fichiers pendant l’analyse.

Le problème avec KB4592438 est apparu lorsque, après avoir exécuté ce processus sur plusieurs des systèmes que je gérais, a redémarré les sept premiers et, par surprise, a trouvé le même BSOD dans chacun d’eux. Malgré plusieurs tests, aucun d’entre eux n’a pu être redémarré avec succès, les mêmes opérations ont été effectuées sur tous, et les sept écrans bleus indiquent qu’il y avait un problème avec le système de fichiers.

Comme tous les systèmes mis à niveau vers KB4592438 n’avaient pas encore été redémarrés, le contrôleur a pu effectuer des vérifications, ce qui lui a permis de découvrir Windows a détecté les lecteurs des ordinateurs affectés comme non partitionnés, qui a fait comprendre à la personne concernée qu’il s’agissait d’un fonctionnement anormal de la fonction de réparation d’erreur, celle invoquée avec le paramètre / f, responsable de la perte du système de fichiers et, par conséquent, il n’a pas été possible de démarrer ces ordinateurs.

Après une analyse plus approfondie, il a été trouvé un fichier corrompu et une erreur dans l’un des éléments de la table d’adresses, des erreurs qui, curieusement, pourraient être résolues avec le même outil qui les avait causées, c’est-à-dire avec Chkdsk. Après avoir effectué cette réparation, les ordinateurs avec les lecteurs de stockage (qui étaient tous des SSD) affectés par le problème de mise à jour KB4592438 ont pu à nouveau fonctionner normalement.

Au début, les soupçons se portaient sur les unités SSD elles-mêmes, car la plupart des équipements étaient exactement du même modèle. Cependant, pendant les tests, Nero24 a constaté que certains des ordinateurs affectés avaient d’autres modèles de SSD avec des composants différents. Ceci, bien sûr, excluait cette possibilité et fait que toutes les flèches indiquent KB4592438 en tant que principal responsable de l’échec.

Après la publication de l’incident sur le blog, plusieurs lecteurs ont commencé à partager des expériences similaires et, dans tous les cas, trois facteurs correspondent: Windows 10 20H2, KB4592438 et un lecteur SSD. Et comme il est très étrange de penser que personne n’a fait un chkdsk / f avec les versions précédentes de Windows 10 (y compris les utilisateurs concernés), tout indique que le problème est venu avec la mise à jour du 8 décembre.

En attendant que Microsoft accuse réception de ce problème et d’une solution, le plus judicieux pour l’instant est de ne pas appliquer la mise à jour KB4592438 aux systèmes avec Windows 10 20H2 qui ne l’ont pas encore, en particulier sur les ordinateurs avec stockage SSD. Et clair, en aucun cas effectuer un Chkdsk avec réparation en eux.