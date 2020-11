Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Il n’y a plus rien à jouer Cyberpunk 2077 et dans le dernier Night City Wire, l’émission où CD Projekt RED révèle de nouveaux détails sur son prochain jeu, une nouvelle bande-annonce a été montrée avec Keanu Reeves comme protagoniste. De plus, de nouveaux détails ont été révélés sur la bande originale du jeu et un gameplay inédit avec 5 minutes de matériel.

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir plus de détails sur l’histoire et le rôle qu’elle jouera Keanu Reeves comme Johnny Silverhand dans les rues de Ville de nuit. On peut voir plus l’humour noir du personnage et un peu de ses attitudes rebelles qui le définissent comme une personne et célèbre.

Il y a aussi une autre bande-annonce avec 5 minutes de jeu supplémentaires qui montre du nouveau contenu sur les missions, le gameplay, les batailles et le monde de Cyberpunk 2077.

En revanche, on sait désormais que la bande originale du jeu aura une durée totale de plus de 7 heures de musique et qui comprendra également un pas de mode musique sous copyright pour les streamers. Enfin, ils nous ont également montré plus sur leur système JALI, qui vous permet de synchroniser les différentes langues dans lesquelles vous pouvez jouer au jeu, avec les visages, les expressions et les lèvres des personnages.

Ci-dessous, vous pouvez voir tout le nouveau matériel de Cyberpunk 2077N’oubliez pas qu’il ouvre le 10 décembre.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord