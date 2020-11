Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Sans aucun doute, l’inclusion de Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077 a été l’un des grands succès de CD Projekt RED et depuis cette présentation surprise à l’E3 2019, le battage médiatique a explosé et les fans ont hâte de partager cette aventure. avec Johnny Silverhand, le personnage qu’il jouera dans le jeu. Comme prévu, Keanu, avant beaucoup, avait déjà accès à sa copie de Cyberpunk 2077 et le PDG de la société a révélé quelque chose à ce sujet.

Lors de la présentation du rapport financier de CD Projekt, Adam Kicinski, directeur général de la société polonaise, a révélé que Keanu Reeves avait déjà mis la main sur Cyberpunk 2077. Selon le manager, l’acteur célèbre et bien-aimé s’est déjà plongé dans les rues de Night City et a révélé que sur la base des informations qui lui ont été données, il n’a pas encore terminé le jeu mais il sait qu’il adore ça.

En fait, il n’est pas surprenant que Keanu Reeves n’ait pas encore terminé Cyberpunk 2077, comme l’ont dit des membres de l’équipe de développement, que le nouveau jeu du studio polonais puisse offrir plus de 200 heures de jeu.

Donc, il ne reste que quelques jours pour que des millions de joueurs puissent accompagner Keanu Reeves dans Cyberpunk 2077, car cette fois il n’y a pas de retards programmés et il est certain que le titre fera ses débuts le 10 décembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Séries X | S et PC.

