Lors de la présentation de PlayStation 5, nous connaissions une bonne variété de jeux que beaucoup d’entre nous ont ajoutés à notre liste de souhaits presque automatiquement. Bien sûr, parmi ces jeux, il y avait une grande surprise que, bien qu’il puisse sembler être développé par l’une des sociétés de jeux vidéo les plus célèbres, c’est un indie qui se distingue par sa propre lumière et n’a rien à envier.

Ce n’est ni plus ni moins que Kena: Bridge of Spirits, l’un des titres qui verra le jour tout au long de cette 2021 et il a un certain nombre de caractéristiques uniques. Parmi eux, son lancement sur PlayStation 5, qui garantira que le jeu tire le meilleur parti de la console nouvelle génération de Sony. Heureusement, c’est grâce à un nouvel entretien avec l’équipe que nous avons pu prendre connaissance de certaines de leurs actualités.

Kena: Pont des esprits | Laboratoire Ember

Grâce à une discussion avec le Magazine officiel PlayStation Février 2021, Mike Grier, co-fondateur de l’étude, a discuté de certaines des fonctionnalités dont ils profiteront. Il affirme que les fonctions haptiques seront vraiment intéressantes pour rendre le combat plus agile et accrocheur pour les joueurs. De plus, les déclencheurs adaptatifs seront quelque chose à Profitez de l’arme hybride de Kena.

Bien sûr, il reste encore beaucoup de secrets à connaître, mais il faudra attendre encore un peu pour la première de Kena: Bridge of Spirits. Pour le moment, nous pouvons vous rappeler que c’est une excellente proposition qui aura sa première en PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, bien que pour le moment sans confirmation officielle de sa date de sortie.