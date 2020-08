L’opérateur virtuel depuis le 24 août 2020 Kena Mobile a modifié encore le liste des opérateurs d’origine valable pour l’activation de l’option tarifaire Operator Attack appelée Kena 5.99.

Pendant quelques jours donc, l’opérateur Tiscali Mobile n’est plus inclus dans la liste en question. Cependant, l’offre peut encore être activée, jusqu’à nouvel ordre, par tous ceux venant d’iliad, PosteMobile, LycaMobile, 1Mobile, Digi Mobil, Intermatica et CoopVoce.

Kena Mobile: les nouveaux clients Tiscali Mobile ne peuvent plus activer Kena 5.99

L’option tarifaire en question, connue sous le nom commercial de Kena 5.99, reste inchangée et continue d’offrir minutes illimitées à tous les numéros fixes et mobiles nationaux, SMS illimités envers tous et 70 Giga par mois de trafic de données a 5,99 euros par mois. Quant aux frais d’activation et à la nouvelle carte SIM, ils sont gratuits. Jusqu’au 1er septembre 2020, les clients qui décident de l’activer en ligne bénéficient gratuitement du premier mois.

Cependant, Tiscali Mobile fait partie de la liste des opérateurs d’origine autorisés à activer l’option tarifaire Kena 7,99. Ce dernier comprend minutes illimitées à tous les numéros nationaux, SMS illimités vers et 50 Giga par mois du trafic Internet mobile a 7,99 euros par mois. Il ne comprend pas les frais d’activation et le coût de la SIM, mais la nécessité d’une recharge utile pour couvrir le coût du premier mois à l’avance.

En plus de Tiscali, les clients de Ho. Peuvent également s’abonner. Mobile, Fastweb, Spusu, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Daily Telecom, Enegan Mobile, Green, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Welcome Italia et Withu Mobile. Pour obtenir plus de détails ou d’autres offres, visitez le site officiel de l’opérateur.