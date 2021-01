Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, a confirmé à Collider une nouvelle que des milliers de personnes attendaient avec impatience. Deadpool 3 fera partie de l’univers cinématographique Marvel, sans cela je veux dire qu’ils vont changer le ton du personnage pour l’adapter à tout le public. En réalité, restera comme un film pour adultes. Avec ces informations, les multiples rumeurs qui prévoyaient un éventuel changement de cap pour l’anti-héros sont mises fin.

Et c’est que les films de l’univers cinématographique Marvel se sont toujours distingués en couvrant un très large public. Autrement dit, ils peuvent être appréciés par les enfants et les adultes. Lorsque Disney a finalisé l’achat de Fox en 2019, beaucoup pensaient que Deadpool serait coupé du MCU en raison de son comportement et de son attitude particuliers. Sans oublier, bien sûr, scènes de violence qui distinguait les deux premiers films. Heureusement, Mickey gardera la personnalité de l’anti-héros intacte dans Deadpool 3.

Le premier film pour adultes du MCU

En conséquence, Deadpool 3 sera le premier long métrage de l’univers cinématographique Marvel classé pour adultes. Cependant, Kevin Feige ne voulait pas avancer les détails de l’histoire ou la date de sortie. Encore moins comment ils prévoient de l’introduire dans le MCU, car ils ne le feront pas nécessairement au cours du troisième versement. Bien sûr, il a annoncé qu’ils travaillaient déjà sur le script et que Ryan Reynolds reviendra se tenir aux pieds de l’anti-héros.

Kevin Feige a annoncé qu’ils travaillaient déjà sur le script et que Ryan Reynolds serait à nouveau Deadpool

“Aura une cote R [para adultos] et nous travaillons actuellement sur un script. Ryan supervise un scénario pour le moment, mais le tournage n’aura pas lieu cette année. Ryan est un acteur très occupé et à succès. Nous avons un ensemble de projets que nous avons déjà annoncés et que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant qu’ils aient commencé. C’est un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, c’est donc incroyable de le voir donner vie à ce personnage », a déclaré Feige.

Donc, ne vous attendez pas à ce que Deadpool 3 voie le jour avant 2023. Cependant, et comme nous l’avons laissé entendre précédemment, nous n’excluons pas que sa présentation dans l’univers cinématographique Marvel ait lieu lors de la phase 4, qui débutera par la première de Black Widow (7 mai 2021). Divers rapports ont indiqué qu’il ferait une brève apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cette information n’est évidemment pas encore officielle et doit être prise avec un grain de sel.

