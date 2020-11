Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La plus grande plateforme de streaming aujourd’hui est Twitch. La société a été construite grâce aux efforts de nombreux dirigeants et créatifs qui ont fait partie de ses rangs et ont récemment perdu l’un de ses membres et fondateurs les plus anciens de la plateforme.

Par l’intermédiaire de Medium (via .), Kevin Lin, l’un des 5 fondateurs de Twitch a annoncé son départ de l’entreprise. Selon les informations, l’ancien directeur général des opérations de l’entreprise, dans laquelle il a travaillé pendant près de 13 ans, quittera son poste pour prendre un certain temps et se concentrer sur un projet qu’il n’a pas révélé, mais a affirmé qu’il aspire à «créer quelque chose aussi remarquable que Twitch encore. “

«J’espère passer plus de temps avec ma famille et mes proches, un peu de repos, de détente, de fitness et bien sûr beaucoup de jeux vidéo. Je suis très heureux d’élargir ma curiosité et de continuer à explorer un monde où la technologie est un amplificateur positif dans nos vies. Je vais construire à nouveau », a déclaré Lin à Medium (via .).

Dans le cas où vous l’avez manqué: Twitch a reçu une fonctionnalité interactive intéressante.

Twitch a perdu l’un de ses fondateurs

Depuis 2018, Lin était en charge du renforcement de la culture, de la stratégie et de l’innovation chez Twitch et avant ce poste, il était chef de l’exploitation de l’entreprise. Le départ de Lin rejoint celui de Justin Kan, Kyle Vogt et Michael Seibel, qui ont quitté l’entreprise par le passé. En fait, un seul des 5 fondateurs de l’entreprise, Emmett Shear, y reste, en tant que PDG.

«Kevin a été un partenaire incroyable pour moi et pour l’équipe principale de Twitch au cours de ses 12 ans et demi de mandat et a joué un rôle déterminant dans le développement de notre culture et de notre entreprise. Nous sommes reconnaissants pour tout le travail acharné et la passion qu’il a mis à faire de Twitch ce qu’il est aujourd’hui et nous attendons avec impatience ses contributions continues à l’industrie », a commenté Shear, mais qui remplirait le rôle de Lin n’a pas été divulgué.

Comment recevez-vous cette nouvelle? Dites le nous dans les commentaires.

Cette année a été très importante pour Twitch, car le public a atteint des personnages historiques. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à la plate-forme appartenant à Amazon en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source