Le PDG de TikTok, Kevin Mayer, a annoncé aujourd’hui qu’il démissionnait et quitterait l’entreprise (via le New York Times). Dans une note envoyée aux employés, Mayer a déclaré qu’il avait été incité à partir par les récents « changements apportés à la structure de TikTok ».

Kevin Mayer a écrit dans l’e-mail:

Au cours des dernières semaines, alors que l’environnement politique a radicalement changé, j’ai mené une réflexion approfondie sur ce qu’exigeront les changements structurels de l’entreprise et ce que cela signifiera pour le rôle mondial pour lequel je me suis engagé. Dans ce contexte, et comme nous comptons parvenir à une résolution très prochainement, c’est le cœur lourd que je tenais à vous faire savoir à tous que j’ai décidé de quitter l’entreprise.

Vanessa Pappas, actuellement directrice générale de TikTok en Amérique du Nord, assumera désormais le rôle de responsable mondial de l’entreprise.

Le mois dernier, le président Donald Trump a lancé une campagne publicitaire contre l’application appartenant à ByteDance, appelant les Américains à signer une pétition pour l’interdire. Plus tôt ce mois-ci, l’administration Trump a qualifié TikTok de « menace importante » sur ses relations avec la Chine et a décidé de bloquer toutes les transactions avec ByteDance à partir du 20 septembre. Une semaine plus tard, cependant, un autre décret a donné à ByteDance 90 jours pour vendre les activités américaines de TikTok. . Affirmant que le décret avait été adopté sans aucune preuve concrète ni procédure régulière, TikTok a poursuivi le gouvernement américain plus tôt cette semaine.

Outre Microsoft et Twitter, Oracle serait également en train de négocier un accord avec ByteDance pour acquérir les activités de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

