C’est un fait que de plus en plus d’enfants ont accès à un appareil mobile. Il y a quelques années, les ordinateurs étaient à l’ordre du jour, mais c’est un fait que les tablettes ont gagné beaucoup de terrain. Facile à manipuler et à transporter avec une puissance orientée vers la productivité dans de nombreux cas. Cependant, les plus petits les voient plutôt comme un jouet dans lequel regarder des séries adaptées même si la machine appartient à maman ou à papa. Avec ce concept est né Kids Space, la nouvelle interface pour les enfants sur les tablettes Android.

Le nouvel espace pour les enfants sur votre tablette Android

De nombreux parents laissent leurs enfants utiliser leur téléphone portable pour les divertir. D’autres mineurs ont leur propre appareil, ce qui les habituent au monde des nouvelles technologies en tant que premiers utilisateurs. Mais ces appareils ne sont pas adaptés pour les nourrissons, qui recherchent le divertissement et le jeu, ou pour les parents, soucieux de la diversité des contenus auxquels leurs enfants ont accès.

Grâce aux applications parentales, vous pouvez mettre des filtres sur les appareils qui bloquent les fonctions, les pages Web et même régulent le temps d’utilisation de l’appareil. Mais l’interface est la même et de Google, ils pensent que les choses peuvent être beaucoup plus faciles pour les parents et leur progéniture. La solution a un nom: Kids Space, la nouvelle interface Android pour les enfants.

Le grand G a adapté l’utilisation des tablettes aux plus petits, en concentrant son utilisation sur leurs routines. La simplicité abonde avec l’arrivée d’un menu qui repose sur l’utilisation de cinq boutons disposés en bas. Le premier est un point de départ pour l’utilisateur tout en étendant dans l’ordre d’autres fonctions telles que la zone de jeux, la zone vidéo, les livres (dont il y en a 400 gratuits) et d’autres applications.

Toutes ces fonctionnalités sont certifiées par le programme de Google de ‘approuvé par l’enseignant’. Celui-ci a été lancé en avril afin de trouver du contenu pour les plus jeunes, un public jusqu’à 9 ans, dans lequel les professionnels de l’éducation recommandent et valorisent des applications qui motivent les enfants dans leur apprentissage.

Une extension de Family Link

Comme nous l’avons mentionné au début, de nombreux parents s’inquiètent du contenu que leurs enfants consomment sur leurs tablettes. Par conséquent, beaucoup utilisent des applications ou des fonctions de contrôle parental telles que Family Link. Cette application Google est née il y a trois ans afin de donner aux parents le contrôle dont ils avaient besoin de la part de leurs enfants dans l’environnement numérique. Heureusement pour eux, Kids Space pour Android est une extension de cette application, vous pouvez donc personnaliser davantage l’expérience de vos enfants avec la tablette.

D’ailleurs, si vous vous interrogez sur les données qui découlent de l’utilisation des mineurs, Google ne collecte aucune de leur activité selon les déclarations recueillies par The Verge.