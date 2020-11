Premièrement, Luisito Comunica est passé de youtuber à entrepreneur de téléphone, maintenant Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja.

Le marché des lignes mobiles au Mexique a augmenté de 1,1% pour atteindre 54,11 millions de lignes.

À la manière de Luisito Comunica, Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja ils lancent également leur compagnie de téléphone. Rappelons-nous que le youtubeur le plus en vue du Mexique a été le premier à s’aventurer dans un nouveau secteur d’activité, au-delà des bénéfices des sponsors et des reproductions.

Sa puissance de marque lui permet de créer sa propre entreprise, comme dans le cas du célèbre Yuya, qui a sa ligne de maquillage et des associations avec d’autres armes comme Sedal. Maintenant, il semble que Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja aussi.

Grâce à leur chaîne YouTube, le couple de youtubers a rapporté que leur société s’appelait Space Movil, qui se consacre à la fourniture de services de téléphonie mobile et est maintenant disponible.

Loaiza a assuré que pour faire de ce projet une réalité, ils ont rejoint une équipe qui a toute l’expérience et que son entreprise ne décevra pas ceux qui décident d’acheter le service, il a également dit qu’il est sûr qu’ils recevront de nombreuses critiques: “Cela attirera les critiques des gens qu’ils verront ce très grand rêve irréalisable ».

“Oubliez les autres téléphones avec lesquels vous payez une fortune, avec Space Movil vous paierez moins, mais beaucoup moins et vous aurez plus d’Internet, plus de minutes pour les appels, les messages, tout ce que vous voulez”, a déclaré Pantoja.

Selon le site officiel de Space Movil, vous pouvez louer le service téléphonique dans trois plans mensuels différents: plan pour vous 149 pesos, plan familial 299 pesos et plan diamant: 499 pesos.

Les prix, les plans et le style de marketing sont les mêmes que ceux utilisés par Luisito Comunica lors du lancement de sa compagnie de téléphone et la vérité est que c’est la même entreprise qui est à l’origine des deux mouvements.

Données officielles de la CNMC sur la évolution des lignes mobiles, correspond à avril 2020, révèlent que le marché a augmenté de 1,1 pour cent à 54,11 millions de lignes. En avril, le calcul global de l’ensemble du marché a perdu 386 397 lignes.

Autrement dit, l’entreprise qui la sous-tend attire les influenceurs pour qu’ils soient le visage du même service, seulement que chacun a un marketing dans son propre style.

Tant la firme Loaiza et Pantoja que celle de Luisito Comunica viennent concurrencer Telcel, Movistar, AT&T, Walmart et même Televisa, qui a récemment a annoncé qu’elle offrira des services de téléphonie mobile en tant qu’opérateur mobile virtuel (ou MVNO), pour les clients existants de ses forfaits câble et internet pour la maison, vendus sous sa marque Izzi.