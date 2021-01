Les mangas et les animes ont une grande communauté de fans qui aiment toutes sortes d’aventures uniques et de personnages remarquables. Parmi les propositions les plus intéressantes, citons Kimetsu no Yaiba, connu pour une grande partie de la communauté en tant que Demon Slayer, une œuvre qui depuis son apparition a réussi à attirer l’attention des adeptes du monde entier et même à rendre sa proposition intéressante pour les jeux vidéo.

Kimetsu no Yaiba arrive sur PlayStation 4 avec un projet développé par CyberConnect2, qui ont signalé que, même si pour le moment nous n’avons pas beaucoup d’informations à ce sujet, cela va bientôt changer. Après tout, ils ont de grands projets à montrer cette même année, bien que pour le moment sans confirmer quand ce grand moment sera, donc nous devrons rester à l’écoute.

Démon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Hinokami Keppuutan | CyberConnect2

Dans votre entretien, l’équipe a indiqué que, bien qu’elle ne puisse actuellement pas parler beaucoup du travail ou de l’état actuel, elle pense qu’elle sera en mesure d’offrir de nouvelles informations dans un proche avenir. Remarquez, il recommande aux joueurs de garder un œil sur Weekly Shonen Jump et V-Jump pour plus d’informations. Mais ce qu’ils ont indiqué, c’est que le développement va très bien et qu’ils travaillent dur pour donner vie à ce projet.

Pour ceux qui ne savent toujours pas en quoi consiste ce grand travail, nous parlerons de ce nous montre l’histoire de Tanjirou Kamado qui vit heureux avec sa famille jusqu’à ce qu’une nuit, un démon fasse irruption dans la maison, tuant ses parents et transformant sa petite sœur en démon. De là, l’histoire commence avec ce jeune homme prêt à venger ses parents et à ramener sa sœur à la normale, devenant ainsi un tueur de démons.