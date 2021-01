Le développeur indépendant Warhorse Studios prévoit d’apporter la console hybride Kingdom Come Deliverance Royal Edition, le sien RPG d’action en monde ouvert inspiré d’événements historiques, avec le soutien de l’éditeur Deep Silver, connu pour avoir publié d’autres titres comme Windbound, du moins cela peut-il être déduit du fait que le premier titre mentionné figurait parmi les futures nouveautés pour l’eShop japonais de la console hybride; spécifiquement le suivant 18 février à la fois au format numérique et physique. Bien qu’il y ait parfois une erreur ou un glissement qui est rapidement corrigé, le plus souvent il est totalement fiable comme communiqué de presse.

Jeu:

Vous êtes Henry, le fils d’un forgeron. Poussé dans une guerre civile qui fait rage, vous regardez impuissants les envahisseurs prendre d’assaut votre village et tuer vos amis et votre famille. Fuyant de justesse l’attaque brutale, vous prenez votre épée pour vous battre à nouveau. Viens la mort de tes parents et aide à repousser les forces d’invasion!

L’histoire:

Bohême – Située au cœur de l’Europe, la région est riche en culture, en argent et en vastes châteaux. La mort de son dirigeant bien-aimé, l’empereur Charles IV, a plongé le royaume dans des temps sombres: la guerre, la corruption et la discorde déchirent ce joyau du Saint Empire romain.

L’un des fils de Carlos, Wenceslas, a hérité de la couronne. Contrairement à son père, Wenceslas est un monarque naïf, indulgent et sans ambition. Son demi-frère et roi de Hongrie, Sigismond le renard roux, détecte la faiblesse de Wenceslas. Feignant de la bonne volonté, Sigismund se rend en Bohême et kidnappe son demi-frère. Sans roi sur le trône, Sigismond est désormais libre de piller la Bohême et de s’emparer de ses richesses.

Au milieu de ce chaos, vous êtes Henry, le fils d’un forgeron. Votre vie paisible est brisée lorsqu’un raid de mercenaires, commandé par le roi Sigismond lui-même, brûle son village. Heureusement doux-amer, vous êtes l’un des seuls survivants de ce massacre.

Sans maison, ni famille, ni avenir, vous vous retrouvez au service de Lord Radzig Kobyla, qui construit une résistance contre l’invasion. Le destin vous entraîne dans ce conflit sanglant et vous entraîne dans une violente guerre civile, où vous aidez à lutter pour l’avenir de la Bohême.

Traits: