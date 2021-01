Les versions à venir sur Nintendo Switch sont l’un des problèmes que les joueurs espèrent résoudre très bientôt. Après tout, nous avons très peu d’informations sur ce qui doit venir de l’entreprise, au point que le les dernières informations proviennent d’une fuite qui, bien que prometteur, n’a pas encore reçu de confirmation officielle.

Mais les dernières nouvelles viennent maintenant d’une mention inattendue dans le Site Web officiel de Nintendo Japon. Voici une liste des prochaines versions qui seront disponibles sur la console hybride et, à la surprise de beaucoup, le nom de Kingdom Come Deliverance est trouvé, un travail qui à ce jour n’avait pas été confirmé, encore moins avec une date de sortie.

Kingdom Come Deliverance | Studios Warhorse

Sur le Web, il est indiqué que ce jeu verra sa première le 18 février et pas seulement, mais il le fera également avec sa version Royal Edition. Une plus grande surprise qui, malheureusement, n’a encore été confirmée par aucune des sociétés, malgré le fait que sa date et sa mention se trouvent sur le site officiel de Nintendo. Par conséquent, nous devons continuer à attendre certains des les entreprises impliquées confirment les informations.

En attendant, nous vous rappelons qu’il est possible de profiter de Kingdom Come Deliverance en PC, Xbox One et PlayStation 4. En plus, bien sûr, bénéficier de sa proposition pour la nouvelle génération avec compatibilité descendante. C’est l’une des propositions les plus intéressantes qui nous emmène au Moyen Âge et où notre personnage aura l’occasion de visiter toutes sortes de lieux pendant que son histoire s’écrit alors que nous prenons nos propres décisions.