Hier, de nombreux joueurs ont célébré la grande nouvelle que Kingdom Come Deliverance pourrait être l’un des tout nouveaux jeux sur Nintendo Switch. En fait, de nombreux joueurs ont eu l’opportunité de profiter de ce travail sur différentes plateformes, mais aucun n’a eu l’opportunité de prendre l’aventure avec eux quand bon lui semble grâce à l’option portable de Switch.

Malheureusement, bien que la nouvelle puisse sembler intéressante, Tobi Stolz-Zwilling, Warhorse PR, a publié une déclaration sur ses réseaux sociaux indiquant que, même si cela semble être un bon plan et qu’il aimerait voir le travail sur Nintendo Switch, pour le moment il n’y a rien de prévu. En fait, ils étudient actuellement qui a été si ambitieux pour revendiquer une telle première.

Ce qui surprend de nombreux fans, c’est le fait que c’est le propre site Web de Nintendo Japon qui a divulgué l’information. Mais, comme nous l’avons indiqué dans l’actualité elle-même, il faudra attendre que les deux sociétés confirment enfin que, à l’avenir, cela devienne une possibilité ou que, grâce à une présentation de l’entreprise elle-même, ce grand rêve se réalise.

En attendant, nous vous rappelons que Kingdom Come: Deliverance est actuellement disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. C’est l’une des grandes propositions dans lesquelles le rôle et l’action jouent leur grand rôle. Tout cela pendant que nous incarnons un jeune homme à l’époque médiévale dont l’histoire évoluera selon les chemins que nous choisirons au fur et à mesure qu’ils se présentent.