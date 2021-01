Comme d’habitude dans Tetris 99, de temps en temps des Grands Prix sont organisés, des événements dans lesquels les joueurs ont la possibilité d’obtenir une récompense s’ils parviennent à atteindre 100 points pendant les jours où ils sont actifs. Grand Prix 18 terminé, maintenant Il a déjà été annoncé quel jeu sera le protagoniste du Grand Prix 19, Et nous pouvons obtenir un fonds qui lui est dédié! Voulez-vous connaître tous les détails de ce nouvel événement qui débutera très prochainement? Nous vous en parlons dans les lignes suivantes!

Kirby Fighters 2 sera la vedette du Grand Prix Tetris 99 19

Si vous attendiez avec impatience le suivant Tetris 99 Grand Prix pour voir quel jeu serait le protagoniste, alors l’attente est terminée. Comme annoncé par le grand N via ses canaux officiels, le protagoniste est ce nouvel événement qui se tiendra du 8 au 12 janvier 2021 sera Kirby Fighters 2Ainsi, tant qu’il est actif, nous pouvons jouer avec un arrière-plan inspiré de celui-ci et nous pouvons écouter plusieurs des mélodies qui sonnent tout au long de ce jeu sur plusieurs des cartes les plus reconnues de toute la saga de la boule rose. Bien sûr, comme toujours, si nous voulons garder ce fonds pour toujours, nous n’aurons plus qu’à marquer 100 points avant la fin de ce 16e Grand Prix.

De cette façon, nous n’avons qu’à attendre quelques jours de plus pour qu’une nouvelle de ces compétitions Tetris 99 démarre. Et vous, avez-vous tous les fonds qui ont été présents lors d’événements précédents ou avez-vous dû en laisser derrière? Il est temps d’essayer d’obtenir le meilleur score et de survivre aux blocages lancés par le reste des joueurs!

