Le monde de la télévision et de l’anime est en deuil après avoir appris la mort de Kirby Morrow, doubleur connu pour ses rôles de Goku dans Dragon Ball, Miroku dans Inuyasha, Cyclope dans X-Men Evolution, et de plus. Morrow décédé à 47 ans et les raisons de sa mort n’ont pas encore été révélées.

Le premier grand ouvrage de Morrow était celui de Michel Ange dans la série live-action du Tortues ninja, prochaine mutation. Plus tard, cet acteur talentueux a donné vie à une myriade de personnages, en plus d’avoir également des contributions dans d’autres séries telles que Stargate, The Flash, Legion et Good Doctor.

Actuellement, Morrow sJe me suis retrouvé plié Miroku dans la suite de la série Inuyasha connu comme Yashahime: Princesse Demi Démon. On ne sait pas comment la production se poursuivra, mais le plus logique serait de trouver un autre acteur pour prendre sa place.

Repose en paix, Kirby Morrow.

Via: BD

