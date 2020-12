Quand cela vient à Guerres des étoilesNous n’en aurons jamais assez Et le fait est que la franchise nous a non seulement capturés avec ses films ou séries légendaires pour la télévision et le streaming; leurs jeux vidéo font également partie de l’émotion que nous provoque la saga intergalactique.

Dans l’univers des joueurs, beaucoup d’entre nous se souviennent de l’incroyable histoire qui LucasArts et Obsidian Entertainment a donné au monde avec les deux parties de Chevaliers de l’ancienne République avec le premier arrivé en 2003 et le second en 2004. Eh bien, après quelques années, ce dernier reviendra nous divertir sur nos téléphones portables.

En souvenir de ‘Star Wars: Knights of the Old Republic’

On dirait qu’hier Star Wars: Chevaliers de l’ancienne République est entré dans nos vies. C’était l’année 2003, la première console Xbox était à son apogée et ce jeu vidéo était l’un des plus demandés, spécialement pour le fandom de la franchise créée par George Lucas.

Le succès a été retentissant et les développeurs ont rapidement annoncé la suite du jeu avec Star Wars: Knights of the Old Republic II – Les Seigneurs Sith, arrivé en 2004. Cinq ans après le premier opus du jeu vidéo, la deuxième partie nous place dans le moment où les Jedi sont au bord de l’extinction aux mains du puissant Seigneur Sith.

L’Ancienne République est sur le point de s’effondrer, l’Ordre Jedi est en ruines et le seul espoir est un chevalier mystérieux (qui est le personnage jouable) qui doit, d’une manière ou d’une autre, reconnectez-vous avec The Force pour choisir le côté clair ou le côté obscur. Maintenant, vous pouvez emprunter le chemin que vous souhaitez depuis votre appareil mobile préféré.

Knights of the Old Republic II arrive aux appareils

Une nouvelle version de Chevaliers de l’ancienne République II Il vient d’être annoncé pour que vous puissiez le télécharger à la fois sur votre iPhone ou iPad et sur les smartphones Android. Avec un trailer nostalgique et incroyable, le développeur Médias Aspyr a révélé le lancement qui aura lieu le 18 décembre prochain sur Play Store et Apple Store.

“Les fans ont demandé une version mobile de Star Wars: Chevaliers de l’ancienne République II depuis si longtemps, et nous sommes ravis de l’apporter enfin »a déclaré le vice-président des publications d’Aspyr, Elizabeth Howard dans une déclaration recueillie par CNET.

La version annoncée coûtera le même coût pour les plates-formes de Android et Apple: 14,99 $, quelque chose comme 290,00 $ pesos mexicains environ. Cependant, pour le télécharger depuis le Play Store, vous devez vous pré-enregistrer avant le lancement pendant Apple Store, vous pouvez maintenant pré-commander.

«Nous sommes fiers de continuer à travailler avec Lucasfilm pour proposer des titres classiques tels que Star Wars: Chevaliers de l’ancienne République II aux plates-formes modernes », a conclu Howard dans la déclaration. Alors programmez le 18 décembre pour télécharger ce titre légendaire, qui arrivera également le même jour que Épisode 8 de la deuxième saison de The Mandalorian to Disney +. Découvrez la bande-annonce du jeu ci-dessous.

