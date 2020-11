En Australie vivent certaines des créatures les plus magnifiques et les plus impressionnantes de la planète, des animaux que vous pouvez désormais apprécier sur votre mobile et en 3D grâce à l’AR de Google … Ne les manquez pas!

Écrit par Damián García

Certains documentaires sur la faune ont dit que en Australie tout veut te tuer, et certainement là-bas, sur la plus grande île du monde et accessoirement le plus petit continent du monde, vivent certains des animaux les plus magnifiques de la planète, que vous pouvez maintenant voir de première main grâce à Google et ARCore.

Et c’est que oui les amis, google 3d animaux sont de plus en plus populaires parmi les utilisateurs d’Android, peut-être en raison de la facilité avec laquelle il est de les voir sur nos téléphones grâce à un réalité augmentée Avec lequel vous pouvez certainement faire des choses impressionnantes et jusqu’à récemment presque impensables.

La faune disponible dans la recherche Google pour accéder à toutes vos informations et Modèles 3D Il ne cesse de grandir, déjà avec des insectes et des insectes ainsi que d’autres animaux disparus et des objets historiques ainsi que des animaux de compagnie et un nombre infini de bêtes de toutes sortes.

Savoir plus: Comment voir des animaux 3D à la maison avec la réalité augmentée et votre mobile

Apprenez à connaître en profondeur les koalas, kangourous ou émeus … depuis votre mobile Android et sans sortir de chez vous!

Et maintenant, avec beaucoup d’amour après une année compliquée par les incendies et les intempéries naturelles sous ces latitudes, Google présente la collection de faune australienne en réalité augmentée, désormais disponible dans l’appli Google pour Android.

Ces bugs peut être vu sur les iPhones Android et Apple, simplement à la recherche des noms de ces animaux australiens qui nous ont toujours fascinés, tels que les wombats, les ornithorynques, les émeus ou les koalas eux-mêmes, si attachants et plus menacés que jamais par la dévastation de leurs écosystèmes.

Comme tous les modèles Google AR, vous pouvez accéder à son échelle à la taille réelle, toutes vos coordonnées et informations, mouvements et même entendre des sons que chaque créature australienne fait, étant capable de capturer tout le contenu et même utiliser ces modèles sur l’appareil photo pour prendre des photos créatives avec nos animaux australiens préférés.

Google dit qu’à la suite des incendies dévastateurs qui ont mis en danger des milliers de koalas, les recherches sur la faune australienne ont été une tendance, ils n’ont donc pas pu résister au lancement de cette collection de bugs en réalité augmentée, auxquels nous pouvons simplement accéder les rechercher dans la recherche Google sur notre mobile et en cliquant sur “Afficher en 3D” sur le bouton que vous verrez sur la carte d’information.

Les Mobiles compatibles ARCore Ils sont publiés et toujours mis à jour sur le site Web de Google, donc si vous ne pouvez pas voyager en Australie pour des raisons évidentes, et si vous le souhaitez Voir les koalas, kangourous, quokkas ou dacelos en détail, vous pouvez désormais utiliser votre smartphone et le confort de votre canapé pour les voir.

Savoir plus: Des insectes sur votre mobile grâce à Google et leurs animaux 3D

Plus d’informations | Google (le mot-clé)