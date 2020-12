Koch Media sortira Encased, le RPG de science-fiction à venir sur PS4, Xbox One et PC en 2021

L’étude du jeu indique qu’il sera désormais en mesure de proposer un doublage et une traduction en plusieurs langues.

Koch Media et Dark Crystal Games ont récemment annoncé un accord de collaboration pour le lancement mondial de Encastré, un RPG de science-fiction qui arrivera tout au long de 2021, à une date encore à déterminer, pour PS4, Xbox One et PC.

«Depuis le premier jour du développement, Encased a évolué en tant que projet indépendant, construit avec nos propres ressources et le soutien de la formidable communauté Kickstarter. Encased proposera désormais un doublage complet, traduit dans d’autres langues et sera lancé simultanément sur PC, Xbox One et PlayStation 4 », a déclaré Vyacheslav Kozikhin, directeur créatif de Dark Crystal Games.

Grâce à l’accord, ce projet aura des aspects qui n’étaient pas prévusEncased est un RPG au tour par tour qui a un cadre post-apocalyptique et se définit comme un hommage aux classiques du genre. Dans sa description, il promet un combat contre des ennemis, l’exploration de friches anormales et la tâche de niveler le personnage sélectionné alors qu’il rejoint les forces qui gouvernent un monde en ruines.

D’autre part, de Koch Media, ils indiquent que le jeu s’inscrit «dans leur expérience globale de publication de RPG» en même temps qu’ils indiquent qu’ils sont hâte de partager des informations sur le jeu, quelque chose qu’ils promettent, avec de nouveaux détails sur le jeu et la date de sortie “à venir”.

