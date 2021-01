Koei Tecmo apportera de nouveaux jeux très bientôt

Koei Tecmo, une entreprise qui a fermé ses pages Web en raison d’une cyberattaque de vol de données il y a quelques jours, est connue pour publier des jeux sous la marque Warriors, appartenant au genre hack and slash. Cependant, la société possède également ses propres franchises telles que Dead or Alive ou la saga Nioh, un RPG qui fera une pause pendant un certain temps. Maintenant, tourné vers l’avenir, Koei Tecmo a envoyé une carte numérique au magazine japonais Famitsu dans laquelle ils révèlent que très bientôt ils auront «nouvelles annonces de jeux cela fera dire aux joueurs “Enfin!”

Mais… à quels jeux les fans de Koei Tecmo peuvent-ils s’attendre? Parmi les sagas non encore mentionnées, démarquez-vous Gaiden ninja, qui suit les aventures du Dragon Clan, Ryu Hayabusa, ou Projet zéro, une saga d’horreur créée par le japonais Makoto Shibata qui depuis 2014 n’a pas eu de nouvelles. De même, il convient de rappeler que ces dernières années, il y a eu des collaborations avec des sagas Nintendo telles que Guerriers Hyrule ou Fire Emblem, les possibilités pour ces nouvelles annonces sont donc multiples.