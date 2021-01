La police de Kanagawa, au Japon, a déjà identifié l’un des suspects, qui a fait l’objet d’un procès.

Koei Tecmo annonce des mesures juridiques contre vente de vidéos pornographiques créé au moyen de versions modifiées de Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, confirme la société dans un communiqué officiel qui a été traduit par Twinfinite. Comme indiqué, certains utilisateurs avaient mods employés qui enlèvent les vêtements des personnages de leur jeu et d’autres changements similaires, pour graver des DVD de compilation qui puis ils ont mis en vente sur les pages d’enchères.

La police a déjà identifié et contacté un suspectL’éditeur japonais rappelle que l’utilisation de ses jeux pour l’enregistrement et la vente de vidéos constitue une contrefaçon de ses propriétés intellectuelles, même si des versions modifiées sont utilisées. Et ils indiquent clairement qu’ils présenteront à la fois un poursuite civile comme une plainte pénale contre les responsables de protéger leurs droits, promettant des «mesures strictes» contre les violations du droit d’auteur autour de leurs sagas.

En fait, Koei Tecmo confirme que la police préfectorale de Kanagawa a déjà identifié l’un des suspects dans la production et la vente de ces vidéos pornographiques, et ils ont intenté une action en justice contre lui. Pour ceux qui ne savent pas, Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation est un spin-off de la saga pour PC, disponible exclusivement au Japon et en Asie sous forme de jeu de volleyball gratuit avec micropaiements et mécanique gacha.

Dans celui-ci, les joueurs ne contrôlent pas directement les personnages, mais plutôt donner des instructions à leur équipe et ils changent de stratégie pour influencer le résultat du match. De même, ils peuvent débloquer nouveaux bikinis pour équiper les personnages et améliorer leurs statistiques, le tout avec suffisamment de fanservice, comme c’est la marque de cette saga. Le dernier opus de la franchise est Dead or Alive 6, un retour au genre de combat dont nous avons parlé dans notre analyse du jeu sur consoles.

En savoir plus: Dead or Alive, Dead or Alive Xtreme, Koei Tecmo, Demand et Mods.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');