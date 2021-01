Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Dead or Alive est une franchise Koei Tecmo qui est largement reconnue pour offrir non seulement des jeux de combat, mais aussi une bonne quantité de services aux fans. Dans certaines tranches de la série, vous pouvez même interagir avec les personnages féminins, qui apparaissent avec très peu de vêtements. Un utilisateur a profité du matériel érotique du jeu pour générer des profits et Koei Tecmo a pris des mesures à ce sujet.

Comme c’est souvent le cas dans de nombreux jeux PC, les utilisateurs ont trouvé un moyen de supprimer les vêtements déjà très petits des combattantes Dead or Alive grâce à la puissance des mods. Bien qu’il s’agisse d’une pratique courante dans de nombreux jeux PC, un utilisateur est allé plus loin car il en tire un profit financier, mais Koei Tecmo a intenté une action en justice.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Dead or Alive 6 a reçu son dernier contenu téléchargeable l’année dernière.

Koei Tecmo a déposé une plainte contre l’utilisateur

Selon le rapport (via Twinfinite), un sujet de la préfecture de Kanagawa, au Japon, a enregistré une vidéo pour Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation avec des mods qui dépouillent les personnages et a vendu ce matériel sur DVD sur des sites d’enchères.

Bien que le matériel du jeu ait été modifié, il reste la propriété intellectuelle de Koei Tecmo, donc le droit d’auteur est enfreint en profitant du matériel original. Pour cette raison, l’entreprise, lorsqu’elle a envisagé de telles actions malveillantes, l’a non seulement inculpé dans le département de police de Kanagawa, mais a également intenté une action civile pour les dommages causés.

Koei Tecmo a réitéré à l’avenir qu’il continuerait à intenter des poursuites judiciaires contre ce type d’actes, car la reproduction, la distribution et la vente du contenu de ses jeux sont des actions interdites par la loi.

Que pensez-vous de cette affaire? Connaissiez-vous ces cas liés à Dead or Alive? Dites le nous dans les commentaires.

Koei Tecmo a récemment donné quelque chose à dire, car il a rapporté qu’au cours des derniers jours de 2020, il a subi une cyberattaque qui a violé ses sites officiels et exposé des informations de milliers d’utilisateurs, mais heureusement, il travaille déjà à le résoudre et à prendre des mesures de précaution. La bonne nouvelle est que Koei Tecmo prévoyait que 2021 sera une excellente année, car elle révélera plusieurs matchs.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Dead or Alive en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

La source