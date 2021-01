Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Nous sommes déjà dans une nouvelle année. Comme nous l’avons récemment mentionné, de nombreux développeurs ont profité de la fin de 2020 pour permettre aux fans de jeter un coup d’œil aux projets qu’ils ont pour leurs franchises. Koei Tecmo était l’un d’entre eux et il prévoyait que 2021 serait une excellente année car il avait un grand nombre de jeux en développement. Les fans de studio devraient être à l’affût des annonces de la société, car cela suggérait que dans ces jeux, il y en aurait des très attendus.

Il y a quelques jours, Koei Tecmo avait évoqué certains de ses projets, parmi lesquels l’annonce de nombreux titres. La société japonaise a confirmé pour les sites 4Gamer et Famitsu (via Siliconera) que plusieurs studios de la société, tels que Gust (Atelier), préparent l’annonce du jeu. De plus, Yasunori Sakuda (Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation manager) fera de son mieux pour offrir de nouvelles belles choses en 2021.

Si ces développements pourraient exciter les adeptes de l’entreprise en Occident, ce qui est encore plus intéressant, c’est que dans une lettre du Nouvel An que Famitsu a publiée aujourd’hui (via Twinfinite), le développeur a partagé un message dans lequel il prévoyait qu’en 2021 annoncera de nouveaux jeux qui feront dire aux fans, “Enfin!”

Dans le cas où vous l’avez manqué: l’un des créateurs de Fatal Frame souhaite fêter le 20e anniversaire de la série.

Les fans pensent que l’annonce pourrait provenir de Ninja Gaiden

Comme vous pouvez l’imaginer, il est très difficile de savoir à quels jeux Koei Tecmo se réfère. Cependant, ces commentaires ont fait penser à de nombreux fans qu’il pourrait s’agir d’un retour de Ninja Gaiden, l’une des franchises les plus populaires de la société, qui n’a pas eu de nouveau lancement depuis 2014 et qu’une éventuelle annonce pourrait certainement faire. les joueurs disent “enfin!”

De plus, nous vous informons que Team Ninja, développeur de Ninja Gaiden et Nioh, a révélé qu’elle prépare “plusieurs annonces de nouveaux titres” en 2021 et fait une invitation à être à l’affût. C’est ce qu’a dit le chef du studio, Fumihiko Yasuda, qui a également révélé qu’ils arrêteraient de travailler sur la franchise Nioh pour lui donner une pause, ce qui permettrait au studio de développer un nouveau titre Ninja Gaiden.

Comme si cela ne suffisait pas, nous vous rappelons qu’il y a près d’un an, Yasuda a mentionné que de nombreux développeurs de l’équipe d’origine qui a créé Ninja Gaiden veulent créer un nouveau jeu Ryu Hayabusa.

Quel jeu Koei Tecmo vous ferait dire «enfin!»? Pensez-vous que l’une de ces annonces est un nouveau titre Ninja Gaiden? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Koei Tecmo, nous vous informons qu’il ne s’est pas fermé de la manière souhaitée, car quelques jours auparavant, il a révélé qu’il avait été victime d’une cyberattaque et que les données personnelles de milliers d’utilisateurs de la page officielle avaient été compromises, mais il a déjà pris des mesures à cet égard.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Ninja Gaiden en visitant cette page.

Restez informé avec nous à LEVEL UP.

Source 1, 2