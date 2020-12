Je viens d’entrer dans sa saison 5, il semble que Fornite veut souligner à nouveau sa position prédominante sur le marché du jeu vidéo. Et c’est qu’après sa petite première événement avec les personnages de la série The Mandalorian de Disney, il semble qu’Epic Games ait voulu viser encore plus haut, annonçant désormais l’arrivée d’une collaboration directe avec Sony et PS4, et l’inclusion de Kratos. .

Cependant, bien que le personnage principal de God of War arrive avec l’apparition de son dernier opus, le fait de la date de cette collaboration ne cesse de nous surprendre, plus de deux ans après son lancement. Quelque chose qui, compte tenu de l’historique des collaborations de Fortnite, pourrait impliquer l’arrivée imminente de nouveaux détails sur le God of War: Ragnarök déjà annoncé, annoncé comme l’une des premières exclusivités PS5 pour 2021.

Mais il semble que ce ne sera pas la seule collaboration de haut calibre prévue pour ce jeu, car selon les dernières fuites partagées sur Twitter, Le Master Chief de Halo pourrait également être disponible pour les utilisateurs Xbox.

Et il semble que les principaux développeurs de Fortnite ils veulent recruter divers personnages emblématiques des prochains jeux vidéo pour assurer le succès de la nouvelle saison de votre jeu et de votre nouveau Zero Point Battle Pass.

Ce que nous aimerions voir dans la saison 5 de Fortnite

Poursuivant la lignée des jeux Sony et Microsoft, il ne serait pas étonnant que l’on puisse voir l’arrivée de certains l’armure massive de Godfall, et même certaines de leurs brillantes armes de mêlée; même si face aux armes à feu, Gears of War Il pourrait nous offrir un arsenal nettement plus étendu, également applicable pour les skins des personnages principaux de sa saga.

Bien que nous n’ayons pas à regarder uniquement les exclusivités. Et c’est que quand on regarde les prochaines sorties de jeux vidéo pour la fin de cette année on ne peut pas arrêter de penser à Cyberpunk 2077. Bien que la présence de Keanu Reeves soit déjà plus qu’assurée dans Fortnite après la collaboration fructueuse avec la saga John Wick, il suffirait de quelques changements pour “nous couper le souffle” et transformer l’acteur en un nouveau skin de Johnny Silverhand.

En revanche, en ce qui concerne les films et les séries, sans aucun doute les dernières nouvelles de ce monde ont touché le monde des jeux vidéo à plusieurs reprises, avec l’annonce de l’adaptation en direct de Monster Hunter avec Mila Jovovich; Uncharted, avec Tom Holland; les rumeurs d’Oscar Isaac dans le rôle de Solid Snake dans un film Metal Gear Solid; ou l’intérêt plus que remarquable de Dave Bautista pour incarner Markus Fénix de Gears of War (un exploit qu’il a déjà réalisé dans le jeu).

Malheureusement, pour le moment, tout cela n’est rien de plus que des rumeurs et des conjectures, étant seulement assuré que cette nouvelle saison de Fortnite vise à entrer dans l’histoire.