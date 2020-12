Sans doute, Fortnite cela a été le soulagement de nombreux joueurs en cette période de pandémie. Le jeu renommé nous a réservé de nombreuses surprises en 2020 et comme prévu, la fin de l’année doit être spectaculaire. Par conséquent, Epic Games vient de faire l’arrivée d’un puissant guerrier officiel que vous voudrez utiliser tout de suite dans votre prochain match.

Directement de Sony, les imposants Kratos de la franchise God of War vient sur la plate-forme royale de bataille pour rejoindre la quête et briser des os. Et si le personnage est connu pour sa façon furieuse d’affronter un nombre quelconque de Dieux grecs et êtres mythologiques, nous ne pouvons pas imaginer tout ce que vous pouvez faire à cette occasion.

Kratos vient à “ Fortnite ”

Comme nous l’avons mentionné, Jeux épiques a été chargé de nous réserver de nombreuses bonnes surprises tout au long de cette année avec événements musicaux et inclusion de nouveaux skins dans Fortnite. Nous avons déjà eu l’occasion de voir plusieurs Les super-héros Marvel rejoignent la bataille royale et nous avons eu des artistes comme Travis Scott brise le jeu avec son spectacle astronomique.

Eh bien, pour l’instant assez de super-héros et de chanteurs car il est temps d’inclure un demi-dieu prêt pour la chasse. Sony et Epic Games ont annoncé aujourd’hui l’inclusion de Kratos de God of War comme nouveau personnage disponible pour le chapitre 2 de la saison 5 du jeu vidéo. Découvrez la bande-annonce majestueuse qui a été publiée pour la présenter ci-dessous.

Voir sur YouTube

Le personnage de Sony arrivera comme l’un des premiers chasseurs à rejoindre le prochain chapitre du nouvel événement et le garçon l’a fait susciter de grandes attentes. «Avoir Kratos à Fortnite est quelque chose dont nous parlons depuis longtemps, c’est donc particulièrement gratifiant de voir la collaboration porter ses fruits“, A déclaré Cory Balrog, directeur de GoW, dans un communiqué publié par Sony.

Chapitre 2 – Saison 5: Zero Point Il est déjà disponible depuis le 2 décembre, selon le Twitter Fortnite Status. ICI vous pouvez trouver toutes les nouvelles et commencer la chasse. En attendant, nous vous parlerons ci-dessous ce que le skin Kratos comprend et comment l’obtenir.

Comment obtenir le personnage de ‘God of War’

Au début, ne vous inquiétez pas car pour utiliser la peau de Kratos n’a pas besoin d’effectuer des missions ou de relever des défis. Tout ce que vous avez à faire est d’aller dans le magasin Fortnite: Battle Royale et de l’acheter. Mieux encore, il n’est pas exclusif à Sony, il peut donc être utilisé sur d’autres consoles et plates-formes.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que si vous jouez à partir d’un Playstation 5, vous pouvez accéder à une version de Kratos qui comprend une armure dorée: le Style Kratos blindé. De même, il n’est pas nécessaire d’effectuer des défis ou des recherches pour accéder à l’accessoire. (Désolé, les joueurs de Microsoft).

Voici la liste des objets disponibles dans la boutique en ligne afin que vous puissiez les obtenir (rappelez-vous que les V-Bucks sont la monnaie numérique utilisée dans Fortnite qui est acquise avec de l’argent réel. Au Mexique, un lot de 1000 V-Bucks coûte environ 192,00 $ pesos).

Objets Kratos dans la boutique en ligne

-Kratos Lot (comprend la peau de Kratos, l’accessoire de sac à dos Mimir, l’outil de récolte de la hache Léviathan, le deltaplane de bouclier du gardien et l’émote Charge glaciale): 2200 V-Bucks Réduction de 3300 V-Bucks si nous achetions tous les objets séparément.

-Peau Kratos + Accessoire de randonnée Mimir: 1 500 V-Bucks.

-Outil de collecte de hache Léviathan + Geste de charge de crème glacée: 1 000 V-Bucks.

-Aile delta du bouclier de gardien: 800 V-Bucks.