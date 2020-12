Le dieu de la guerre arrive dans la populaire bataille royale d’Epic Games.

Par Angel Herrera / Mis à jour le 4 décembre 2020, 07:50 AM

Le pouvoir du dieu de la guerre est venu sur Fortnite! Comme prévu il y a quelques jours, aujourd’hui Jeux épiques fait l’arrivée du mythique officiel Kratos, le protagoniste de la série God of War, à sa populaire bataille royale. Comme vous pouvez l’imaginer, sa première est impressionnante, comme seul le fantôme de Sparte le peut.

Kratos est maintenant disponible à l’intérieur de la boutique d’objets Fortnite, et il le fait accompagné d’un ensemble d’objets supplémentaires – le sac à dos de Mimir, la hache Léviathan et le bouclier du gardien (deltaplane), tous évoquant sa dernière aventure sur PS4. Tous peuvent être achetés dans un lot spécial au prix de 2200 V-Bucks, bien qu’ils puissent également être achetés séparément à des prix différents.

Bundle Kratos (comprend la peau de Kratos, l’accessoire de sac à dos Mimir, l’outil de récolte de la hache Léviathan, le bouclier du gardien du deltaplane et l’émote Charge glaciale): 2200 V-Bucks

Réduction de 3300 V-Bucks si nous achetions tous les objets séparément

Kratos Skin + Accessoire de randonnée Mimir: 1500 V-Bucks

Harvest Tool Léviathan Axe + émote de charge de refroidissement: 1000 V-Bucks

Bouclier du gardien du deltaplane: 800 V-Bucks

De plus, une tenue supplémentaire connue sous le nom de Armored Kratos a également été publiée. Pour y parvenir, nous devons acquérir le skin Kratos et, plus tard, nous connecter à Fortnite sur notre PS5. Tous ces articles seront disponibles jusqu’au 10 décembre prochain. Si vous voulez tous les obtenir, nous vous suggérons de vous dépêcher.

En savoir plus: Fortnite et God of War.

