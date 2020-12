** La saison 5 de Fortnite ** a déjà commencé et a ouvert la porte à toutes sortes de collaborations. Nous avions déjà des indices à ce sujet avec la présence du mandalorien, mais maintenant, le jeu a fait un saut encore plus grand dans le vide lorsqu’il s’agit de signer des personnages. Les données avaient déjà été divulguées, même si elles sont maintenant totalement officielles. Kratos, de God of War, est désormais jouable dans Fortnite.

La peau de Kratos arrive maintenant dans Fortnite

Après des rumeurs et des fuites, il a déjà été officialisé. The Ghost of Sparta, avec l’apparition que nous avons rencontrée dans God of War 2018 pour PS4, est maintenant disponible avec le nouveau Ensemble de Kratos. Un ensemble qui apporte non seulement l’apparence de ce spartiate, mais comprend également le Hache de léviathan, le curseur Bouclier de gardien et la Tête de Mimir À l’arrière. Ici vous avez sa bande-annonce officielle de présentation:

Savoir plus: Le Grefg bat le record de Twitch avec sa dernière diffusion du nouvel événement Fortnite

Une confirmation qui vient avec des rumeurs sur la signature du Halo Master Chief pour Fortnite, en fait, ses données apparaissent déjà dans le jeu. Il semble que dans cette saison 5, en plus de changer la carte et le thème, Epic Games s’est plus que jamais ouvert aux collaborations. Nous avons déjà celui-ci de PlayStation, celui de Xbox est très proche et la seule chose qui manque est celle d’une Nintendo qui pour le moment n’a pas bougé de jeton, ou du moins pas devant le public. Quelle icône apporteront-ils? Il reste à voir, mais au moins on peut répartir les axes libérer notre courroux spartiate dans Fortnite.

