Avec quatre modèles présentés avec 5G et un lancement échelonné – deux d’entre eux sont déjà sur le marché et les deux suivants arriveront en novembre – le iPhone 12 et iPone 12 Pro sont arrivés aujourd’hui, vendredi 23 octobre, dans les magasins du monde entier.

Sur le site Web des experts du guide Tom, ils ont voulu mesurer les performances des deux modèles mobiles Apple avec ce qui sera la nouvelle norme de vitesse du réseau sans fil, la 5G – qui nous a également obligés à réaccorder la TNT au début de ce mois.

iPhone 12 4G contre iPhone 12 5G

Un iPhone 12 consomme-t-il le même niveau de batterie lors de la navigation 4G que 5G? Le test de Tom’s Guide a mis cela à l’épreuve, et les tests ont révélé que non. L’autonomie de la batterie des deux modèles a été testée dans les conditions suivantes: surfer sur Internet en 4G et 5G, avec l’écran allumé à 150 nits et charger un nouveau site toutes les 30 secondes. Et voici les résultats:

– Il iPhone 12 a une autonomie de 10 heures et 23 minutes de navigation connecté aux réseaux 4G, en utilisant 5G sa durée est réduite à 8 heures et 25 minutes. Cela suppose 1 heure et 58 minutes de moins.

– Il iPhone 12 Pro a une plus grande autonomie et dure 11 heures et 24 minutes de navigation en 4G, qui se réduisent à 9 heures et 6 minutess lorsqu’il est connecté à 5G. Cela suppose 2 heures et 18 minutes de moins.

Moins d’autonomie sur la 4G

Après avoir testé la différence en utilisant l’un et l’autre standard de vitesse, les tests de test ont fourni une autre information intéressante, indiquant le fait que l’autonomie de la batterie en navigation sur 4G du nouvel iPhone 12 a été réduite par rapport à ses prédécesseurs, à la fois dans le cas de Norme iPhone 11 (11 heures et 16 minutes) et iPhone Pro (10 heures et 24 minutes).

Ces résultats du test Tom’s Guide élargissent les informations publiées dans le régulateur chinois TENAA, qui déclare que Le nouvel iPhone 12 Pro Max dispose d’une batterie de 3687 mAh, par rapport à la batterie de 3969 mAh du modèle iPhone 11 Pro Max. Étant donné que maintenant les téléphones mobiles sont déjà dans la rue, il sera intéressant de voir d’autres études que d’autres sites Web, médias et experts mènent sur les batteries des nouveaux smartphones Apple.