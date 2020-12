Movistar a encore deux semaines en 2020 pour tenir sa promesse.

Movistar a activé son réseau 5G en Espagne en septembre dernier par surprise totale, car la société elle-même avait laissé entendre qu’elle le ferait beaucoup plus tard. Parallèlement à l’annonce de l’allumage, l’opérateur téléphonique a assuré que avant que les aveugles ne soient attirés vers 2020 75% de la population espagnole profiterait de ce service.

Depuis, trois mois se sont écoulés et, faisant le bilan, on peut affirmer que Movistar a tenu ce qui avait été promis. Actuellement et selon leurs données, 76% des Espagnols ont la possibilité de se connecter à un réseau Movistar 5G, ce qui se traduit par plus de 1200 populations.

Comment Movistar a réussi à couvrir tant de territoire rapidement

Quand de Movistar ils se sont risqués à dire qu’avant la fin de 2020, 75% de la population espagnole aurait accès à ce réseau, beaucoup ont émis l’hypothèse que la promesse était irréalisable. La vérité est que le défi était ambitieux, mais que l’entreprise l’a affirmé avec tant d’insistance aurait déjà dû nous donner des indices.

Movistar a réalisé tout cela grâce à installation de plus de 4000 nœuds avec qui je connais couvrent des populations de tailles très différentes, du plus grand avec plus de 250 000 habitants au plus petit avec moins de 1 000, même certains avec moins de 150 habitants.

Ainsi, en ce moment, ils ont accès au réseau 5G de Telefónica toutes les capitales provinciales, les principales villes et petites villes espagnoles de toutes les communautés autonomes.

Selon la propre déclaration de Movistar, “dans cette première phase de déploiement, la société travaille avec les dernières générations de radio qui permettent double usage 4G et 5G dans le but d’amener la nouvelle technologie au maximum de la population dès le début. Ce déploiement initial utilise les sites et infrastructures actuels et, à moyen et long terme, compléter avec de nouvelles stations de base et de petites cellules, selon la capacité ou la couverture dont ils ont besoin. “