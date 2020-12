Huawei annonce un accord avec l’Université polytechnique de Valence pour démarrer conjointement le développement des nouveaux réseaux 6G.

À ce stade, il semble que la connectivité 5G soit déjà une réalité dans le présent, bien que le nombre de mobiles disponibles avec la 5G ne soit pas élevé et ne fasse que commencer à se développer, atteignant maintenant les gammes les moins chères au moment où la plupart des les gouvernements commencent à s’inquiéter pourquoi diable est-ce que la 5G. Tard, comme toujours …

Un exemple est l’Espagne, qui a présenté il y a quelques jours un projet de loi sur la cybersécurité 5G pour assurer le contrôle des un réseau qui promet de révolutionner notre mode de vie, égalisant en mobilité la qualité de connexion d’une fibre optique pour rendre nos villes intelligentes et notre vie dans une vie totalement connectée.

L’évolution se poursuit, cependant, et comme les lois dans ces cas arrivent généralement plus tard que nécessaire, cette fois ne sera pas une exception après annoncer à Huawei que l’enquête sur la 6G commence et qu’en plus, il le fera en Espagne après une accord avec l’Université Polytechnique de Valence garantissant ainsi qu’il est à la pointe du développement futur de l’industrie mobile.

La connectivité 5G apporte des améliorations en termes de capacité et de latence, tandis que la 6G fera un bond en avant

Vozpópuli nous en a parlé il y a quelques jours, rapportant Premier pas de Huawei pour démarrer ses recherches sur la sixième génération de téléphonie mobile malgré ses problèmes avec l’administration des États-Unis précisément en raison de son énorme avantage technologique avec la 5G, et en raison de la complexité accrue du contrôle sur les nouveaux réseaux et des éventuelles interférences du gouvernement chinois.

Quoi qu’il en soit, Le géant de Shenzhen ne développera pas toutes ses nouvelles technologies en Chine, puisque l’accord avec l’Université polytechnique de Valence leur permettra sûrement non seulement de sécuriser des talents scientifiques dans ce qui sera la première équipe de recherche commune en 6G en Europe, mais aussi aussi la crédibilité des marchés internationaux en impliquant directement la communauté de recherche locale.

Les sources disent que il y a déjà eu des contacts entre les deux entités, confirmant au passage que Huawei continue sélectionner des universités du monde entier avec lesquelles collaborer Pour la recherche 6G, nous supposons que dans le même but de lisser les points difficiles sur tous les marchés en plus de réaliser les synergies attendues dans les deux sens. Nous savons déjà que Huawei est un leader de la 5G, mais il n’a pas réussi à générer de confiance après le veto de Trump …

De toutes les informations publiées, nous pouvons extraire des détails intéressants tels que l’accord entre Huawei et l’Université polytechnique de Valence comprend cinq millions d’euros de contribution du constructeur chinois, qui collaborera pendant cinq ans via son CTO, Wen Tong, à la sélection de projets basés sur la 6G.

La nouvelle technologie de communication avancera en termes de vitesses de transmission, quelque chose qui dans le développement de la 5G n’a pas été considéré comme une priorité à la recherche d’une capacité et d’une latence minimales dans le réseau, permettant téléchargements jusqu’à 1 Tbit / s par seconde, ou ce qui est pareil, 125 gigaoctets par seconde qui supposeraient, par exemple, de télécharger tout le contenu du jeu populaire Cyberpunk 2077 en un instant.

Entre autres améliorations, il est également dit que le 6G pourrait fonctionner même sous l’eau, en plus d’améliorer évidemment le reste des spécifications de connectivité pour jeter les bases que la 5G a déjà posées pour le développement de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle apportant même les calculs les plus complexes aux appareils mobiles.

Quoi qu’il en soit, ne vous faites pas trop d’illusions, car La 5G en est encore à ses balbutiements alors que nous utilisons son mode non autonome sur le matériel LTE, qui cédera bientôt la place à la 5G sur une infrastructure 5G native déjà en mode autonome. Ceci devrait se rapprocher de ces nouveaux réseaux 6G qui y arriveront d’ici 2030, mais pour l’instant ce ne sont que les premiers pas… Il faudra être patient!