La première Guerres de console La bande-annonce du prochain documentaire donne un aperçu de la façon dont Nintendo et Sega se sont battus pour la suprématie du jeu vidéo dans les années 1990. Le film, initialement annoncé comme un film narratif traditionnel en 2014, est produit par Seth Rogen et Evan Goldberg, mieux connus pour leurs comédies de stoner. Cependant, le couple a également dirigé un certain nombre de projets télévisés, comme Preacher, Future Man et The Boys, sous leur société de production Point Grey. Le documentaire est basé sur Console Wars: Sega, Nintendo et la bataille qui a défini une génération de Blake Harris.

Le livre a examiné en profondeur la rivalité qui s’est développée entre Nintendo, qui avait dominé le jeu pendant une génération, et Sega, les nouveaux enfants du secteur des jeux dans les années 1990. Comme le titre l’indique, une guerre a éclaté entre les deux sociétés pour la domination du marché des consoles de salon, qui à l’époque était sur le point d’exploser. Le Super Nintendo Entertainment System (SNES) et Sega Genesis se sont affrontés, les deux sociétés tentant de gagner une part importante du marché. Les fans de jeux vidéo ne seront que trop familiers avec les premières guerres de consoles, ce qui se passe encore aujourd’hui, même si les joueurs ont changé.

Maintenant, CBS All Access a publié la première bande-annonce et l’affiche du documentaire, montrant le nombre impressionnant de personnes interrogées pour le projet. Le film jette un regard complet sur la façon dont Sega a utilisé Sonic The Hedgehog pour prendre pied sur le marché, longtemps dominé par Nintendo. Il sortira sur CBS All Access, le service de streaming du réseau, le 23 septembre. L’affiche qui l’accompagne est une belle pièce, inspirée de l’art du jeu vidéo rétro. Vous pouvez voir les deux ci-dessous.

Pour les plus jeunes fans, la «guerre» peut sembler étrange, étant donné que les jeux à l’époque étaient relativement simples par rapport aux grands efforts multi-joueurs comme Fortnite qui sont populaires aujourd’hui. Les consoles aussi, semblent bon marché et plastiques par rapport aux consoles de nouvelle génération comme la Playstation 5 et la Xbox Series S et X. Cependant, à l’époque, si vous étiez un joueur vidéo, la décision de soutenir Nintendo ou Sega était une grand, d’autant plus que les deux consoles n’avaient pas beaucoup de jeux croisés. Donc, ce documentaire couvre un terrain historique pour ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de la bataille.

L’histoire dira que Sega a remporté la première bataille, tandis que Nintendo a réussi à riposter avec le N64 dans la génération suivante, même si aucun n’a gagné à long terme, avec l’arrêt de la production des principales consoles au début des années 2000, grâce à la domination de Sony. Série Playstation et gamme Xbox de Microsoft. Guerres de console Cela ressemble non seulement à une exploration intéressante d’une période mouvementée de l’histoire du jeu vidéo, mais il semble également que cela pourrait fournir un nouvel aperçu de la façon dont le monde du jeu vidéo a été impliqué dans la guerre en premier lieu.

