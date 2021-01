Krillin et Android 18 ils étaient l’un des couples les plus intéressants de Dragon Ball, étant Krillin la représentation la plus humaine des personnages et Android 18 la forme antagoniste. La chose intéressante est qu’après beaucoup d’entraînement, de combat et d’acceptation de missions compliquées, ces deux personnages décident de se retirer pour se consacrer à la famille qu’ils ont cultivée dans la série, c’est pourquoi ce fan a créé cette bande dessinée de Krillin et Android 18 où il nous montre comment ont pu être ses derniers moments. Et si vous vous demandez toujours, Android 18 est un cyborg ou un androïde? Ici, nous résolvons le doute.

Avec une crinière grise, on voit Krillin sur l’île de Maître Roshi, tout en parlant de la vie et de ses significations profondes et simples. Rejoint bientôt la conversation Android 18 pour valider vos opinions. La vidéo est réalisée avec des fragments de la bande dessinée créée par le fan et racontée par le fan, imaginant comment cette incroyable famille âgée produit de la nostalgie mais aussi du bonheur de pouvoir profiter de leurs familles loin des batailles.

