Selon Fortunly, depuis 2006 aux États-Unis, huit institutions financières sur dix disposaient d’une banque numérique

89% des consommateurs de ce pays utilisent régulièrement les solutions de ce secteur pour leurs transactions

Pour le Mexique, selon HSBC, au cours du premier semestre de l’année, la pandémie a conduit à l’adoption de ce format de 70%

Comme pour les sports électroniques, l’enseignement à distance, le commerce électronique et le bureau à domicile, la banque numérique a connu une période d’acceptation et de croissance notables pendant la crise. Dans les données de Bloomberg, un quart des consommateurs qui ont essayé ce format de services financiers n’envisagent pas de retourner dans les agences physiques. Ainsi, il y a une grande et intense période de concurrence dans le secteur. Et selon Everfi, sept tendances seront essentielles:

La différenciation, première étape du marketing dans la banque numérique

Une fois de plus, tous les acteurs du secteur financier ont remarqué la soudaine popularité de la banque numérique. Cela signifie que la concurrence deviendra de plus en plus féroce, avec plus d’agents se disputant les clients. Ainsi, il sera crucial pour les stratégies marketing que l’accent soit mis sur les valeurs différenciantes de chaque plateforme. Sinon, il sera impossible pour les marques de se démarquer au-dessus du bruit de l’industrie.

Les chatbots, une étape cruciale du service client

La banque numérique se distingue de son homologue traditionnel par la commodité et la facilité du service à distance. Il est impossible pour les institutions d’avoir une équipe de milliers d’employés à l’affût des réseaux sociaux, des téléphones et des applications de chat 24h / 24 et 7j / 7, même si le public s’y attend. En ce sens, il est crucial pour les stratégies marketing que des systèmes avec des réponses automatisées soient mis en place. Ainsi, il y a toujours une présence de l’entreprise, indépendamment de l’heure ou du canal.

Personnalisation: un autre avantage de la banque numérique

Tous les canaux en ligne permettent aux entreprises de collecter une quantité remarquable de données et d’informations auprès des consommateurs. Ce qui précède s’applique également à la banque numérique. Toutes les institutions financières doivent tirer parti de ces informations générales pour offrir à leur public une expérience utilisateur unique. Cela peut se traduire par des offres adaptées à chaque client, des processus de pré-approbation basés sur l’historique des transactions ou des informations spéciales.

L’apprentissage automatique et l’IA devraient être vos meilleurs amis

Que ce soit à travers les chatbots et la personnalisation mentionnés ci-dessus, ou simplement pour automatiser les processus internes, l’intelligence artificielle (IA) est un allié de la banque numérique. Les entreprises ne pourront pas traiter rapidement et dynamiquement toutes les données et demandes générées via ce canal sans ces technologies raffinées. Non seulement cela, mais sa mise en œuvre devrait aider à libérer du temps humain pour des tâches plus précieuses.

Optimisation de la banque numérique pour les nouvelles recherches

Pendant des années, les gens ont utilisé Internet et ont trouvé des services avec plus ou moins le même système, sans grand changement. Cela commence à changer et les règles de référencement doivent donc changer. Désormais, la banque numérique devra optimiser ses sites et ses campagnes, soit dans des environnements mobiles, soit via des systèmes vocaux. Si ces stratégies ne sont pas lancées, l’opportunité de trouver de nombreux nouveaux clients peut être perdue.

Étendez-vous à l’environnement omnicanal

Bien que la banque numérique puisse sembler une technologie merveilleuse et presque magique, elle n’est pas à 100% infaillible. Les gens doivent inévitablement retourner dans leur environnement physique pour une raison ou une autre. En ce sens, les stratégies marketing doivent être bien optimisées afin que les gens puissent interagir avec le canal hors ligne ou en ligne au moment et de la manière qu’ils préfèrent. Et toute l’expérience doit être non seulement dynamique, mais également complétée par chaque canal.

Focus sur l’expérience et l’engagement dans la banque numérique

Aujourd’hui, il est plus clair que jamais que la fidélité des consommateurs est beaucoup plus difficile à obtenir et à fidéliser. Si les clients n’ont pas une bonne interaction avec l’entreprise ou ses plateformes, il est très probable qu’ils quitteront l’entreprise sans problème majeur. Ceci est également important pour la banque numérique. Toute plateforme, qu’elle soit mobile, web ou physique, doit apporter au public une satisfaction claire dans son utilisation, sous tous ses aspects.