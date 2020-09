Apple a lancé Fortnite sur l’App Store le mois dernier après qu’Epic Games ait autorisé les utilisateurs à effectuer des paiements directs pour les transactions en jeu.

Certains ont estimé que la suppression de Fortnite de l’App Store pourrait finir par coûter à Epic Games une perte moyenne de 26 millions de dollars par mois.

Apple a déposé aujourd’hui une contre-poursuite contre Epic Games, alléguant une rupture de contrat. Apple allègue également avoir subi des dommages en raison de la perte de revenus résultant du contournement d’Epic de la réduction de 30% d’Apple sur les transactions dans l’application.

Lorsque Epic Games a décidé d’incorporer une option de paiement direct dans la version iOS de Fortnite le mois dernier, il savait exactement ce qu’il faisait. Jouant directement entre les mains d’Epic, Apple a rapidement expulsé Fortnite de l’App Store, après quoi Epic a immédiatement déposé une plainte contre Apple et a publié une parodie vidéo de la publicité emblématique d’Apple en 1984.

Au cours des semaines qui ont suivi, Apple et Epic Games se sont affrontés devant les tribunaux pour divers problèmes. Plus récemment, Epic a demandé une injonction préliminaire dans le but de garder Fortnite sur l’App Store pendant que l’affaire fait son chemin dans le système juridique.

Compte tenu de l’immense popularité de Fortnite, ce n’est un secret pour personne que la suppression de l’application coûte très cher à Epic Games en termes de revenus et d’utilisateurs actifs quotidiens. Epic lui-même en a parlé dans son récent dépôt et a noté ce qui suit:

Les utilisateurs actifs quotidiens sur iOS ont diminué de plus de 60% depuis la suppression de Fortnite de l’App Store. Et le retrait a déjà entraîné une perte de bonne volonté et un préjudice irréparable à la réputation d’Epic. La perte continue de Fortnite en tant que lieu de rassemblement pour les utilisateurs sur toutes les plates-formes conduira les clients d’Epic à faire défaut. Epic peut ne jamais revoir ces utilisateurs.

En ce qui concerne un montant spécifique en dollars, un rapport de Buy Shares estime qu’Epic Games perdra environ 26 millions de dollars de revenus mensuels moyens en raison de sa dispute juridique en cours avec Apple:

Entre janvier et août de cette année, les revenus les plus élevés d’Epic Games provenaient de l’App Store, à 191,42 millions de dollars, contre 101,48 millions de dollars sur Google Play. Sur la base des données de Sensor Tower, nous avons déterminé que l’App Store représentait 65,46% de tous les achats intégrés dans le monde au premier semestre 2020. Notre estimation a donc filtré les revenus cumulés de Fortnite sur Google Play et Apple App Store en utilisant nos résultats. de 65,46% en comparant les revenus de Google Play et de l’App Store.

Le problème supplémentaire est qu’Epic Games a aujourd’hui été frappé par une contre-combinaison d’Apple. La poursuite allègue qu’Apple a subi des dommages du fait que les utilisateurs ont pu contourner le système de paiement intégré d’Apple et payer Epic directement pour les micro-transactions.

« Le procès d’Epic n’est rien de plus qu’un simple désaccord sur l’argent », lit-on en partie dans le procès d’Apple. «Bien qu’Epic se présente comme une entreprise moderne de Robin des Bois, il s’agit en réalité d’une entreprise de plusieurs milliards de dollars qui veut simplement ne rien payer pour l’énorme valeur qu’elle tire de l’App Store.»

«Pendant des années», ajoute le costume, «Epic a profité de tout ce que l ‘« App Store »avait à offrir. Il a profité des outils, de la technologie, des logiciels, des opportunités de marketing et de la portée des clients fournis par Apple afin de pouvoir proposer des jeux comme Infinity Blade et Fortnite aux clients Apple du monde entier. Il a apprécié les ressources énormes qu’Apple consacre à son «App Store» pour innover constamment et créer de nouvelles opportunités pour les développeurs et les expériences pour les clients, ainsi que pour examiner et approuver chaque application, garantissant ainsi la sécurité de l ‘«App Store» pour les clients et les développeurs. »

Apple fait valoir qu’Epic Games ne respecte pas son contrat de développeur iOS et a demandé au tribunal une injonction permanente qui empêcherait Epic d’accepter directement les paiements des utilisateurs.

