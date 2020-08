Que vous les aimiez ou non, les AirPod d’Apple ont joué un rôle clé dans le changement à jamais du jeu des écouteurs sans fil. Il est presque impossible de marcher dans la rue sans repérer de petites tiges blanches qui sortent des oreilles à gauche et à droite. En conséquence, Samsung a lancé un nouvel ensemble de haricots – ou plutôt de bourgeons – qui s’appellent Galaxy Buds Live. Notre dernier tête-à-tête oppose les Apple AirPods aux Samsung Galaxy Buds Live pour voir lequel sort victorieux.

Les deux paires offrent des spécifications comparables et un prix de départ similaire de moins de 200 $, mais comment se comparent-elles? Nous allons les briser tous les deux dans cette bataille des bourgeons et nous espérons vous aider à prendre une décision éclairée.

Des designs élégants et des coupes emblématiques

Les AirPod ont inspiré de nombreux imitateurs depuis leur lancement il y a quelques années. La construction en plastique blanc associée à de longues tiges est devenue l’un des modèles les plus populaires pour les écouteurs véritablement sans fil à n’importe quel prix. Les AirPods d’Apple (2019) comprennent deux niveaux: l’un avec un étui de charge Lightning standard et l’autre avec un étui de chargement identique prenant également en charge la charge sans fil. Ce dernier coûte 35 $ supplémentaires, alors que Samsung l’inclut pour démarrer avec ses Galaxy Buds Live pour 169 $. Les AirPod sont moins chers maintenant, mais lors de sa sortie en 2019, la variante de chargement sans fil coûtait 199 $.

Si les AirPod sont les précurseurs, la conception en forme de haricot du Galaxy Buds Live attire les yeux de l’industrie pour à quel point elle est unique. Disponible sous forme de haricots rouges, de haricots noirs ou de haricots cannellini – désolé – noirs, bronze ou blancs, les Galaxy Buds Live sont bien ajustés à l’intérieur de vos oreilles sans tige saillante. Les bourgeons Galaxy Buds Live ont des bouts d’ailes, si vous pouvez même les appeler ainsi. Un petit anneau en silicone se trouve à l’intérieur de l’un ou l’autre des écouteurs et maintient l’ajustement sécurisé sur l’oreille externe. Lily trouvait cela étonnamment confortable et était même capable de faire de l’exercice tout en les portant.

Aucun des deux bourgeons ne scelle l’affaire

Il y a une chose que les AirPods et les Galaxy Buds Live ont en commun, c’est le fait que les deux ignorent la conception de l’embout souple. Au lieu de cela, les deux paires d’écouteurs adoptent une approche unique, ce qui signifie qu’une bonne étanchéité peut être difficile à trouver. Vous remarquerez peut-être un bruit ambiant qui rendra difficile l’écoute de votre musique.

Un autre problème lié à l’absence de sceau est qu’il est assez facile de faire tomber l’une ou l’autre paire de vos oreilles. Les Galaxy Buds Live s’en tirent un peu mieux, mais uniquement parce qu’il n’y a pas de potence à accrocher lorsque vous travaillez ou que vous vous promenez dans la maison.

Gagnant: Samsung Galaxy Buds Live

Êtes-vous en contrôle?

Comme la plupart des écouteurs sans fil haut de gamme, les AirPods et les Galaxy Buds Live disposent d’une certaine forme de commandes tactiles interactives. Vous pouvez contrôler la lecture sur l’une ou l’autre paire, mais vous devrez demander de l’aide à Siri si vous souhaitez modifier le volume de vos AirPod. D’autre part, le Galaxy Buds Live vous permet de régler le volume et même d’activer la suppression du bruit active directement à partir des écouteurs eux-mêmes.

La détection automatique de l’oreille est un autre point de discorde entre les deux – les AirPods se mettent automatiquement en pause quand l’un est retiré et redémarrent lorsqu’il est de retour dans votre oreille. Cependant, les deux Galaxy Buds doivent être hors de vos oreilles pour que la lecture s’arrête, et vous devez appuyer sur un bouton pour redémarrer votre musique après une pause.

Gagnant: Draw

Prendre en charge

Les boîtiers de charge qui hébergent chaque paire sont comparables en termes de fonction et de qualité. Apple a conservé le design classique haut et fin tandis que Samsung a opté pour une disposition de boîte à anneaux plus ouverte. Les deux sont faits de plastique robuste, vous devriez donc vous sentir bien et en sécurité lorsque vous rangez vos écouteurs pour les charger.

Chaque boîtier est sécurisé à l’aide d’aimants, bien que les AirPod aient un avantage en termes de sécurité. La tige glisse profondément dans le boîtier et ne bouge pas, tandis que le Galaxy Buds Live repose sur les chargeurs et peut ne pas toujours être parfaitement aligné. Les Galaxy Buds Live obtiennent des points bonus pour la prise en charge de la charge sans fil Qi, une fonctionnalité que même les Galaxy Buds d’origine avaient sans frais supplémentaires.

Gagnant: Draw

S’entraîner peut ne pas fonctionner

Une paire d’écouteurs fiable est un élément clé d’un entraînement réussi, mais aucune de ces paires n’est votre meilleur pari. Bien que de nombreuses personnes portent leurs AirPods à la salle de sport, ils ne résistent ni à l’eau ni à la poussière, vous pouvez donc les faire frire avec une session intense. D’autre part, les Galaxy Buds Live sont légèrement plus durables avec un indice IPX2 qui devrait supporter la sueur d’un travail léger mais pas beaucoup plus.

Gagnant: Samsung Galaxy Buds Live

Compatibilité et connexion

Les AirPod d’Apple sont conçus pour offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs iOS – mais les amateurs d’Android sont un peu laissés dans la poussière. Pour commencer, le processus de connexion pour les appareils iOS est un jeu d’enfant et ils se reconnectent lorsque vous ouvrez le couvercle. Il est également facile de connecter les AirPod à un appareil Android, mais essayer de les faire fonctionner correctement est plus difficile. Nos tests ont entraîné des retards et des abandons occasionnels, ce qui est loin d’être idéal pour écouter à peu près tout.

Certains des problèmes peuvent provenir du fait que les AirPod ne prennent en charge que le codec AAC complexe d’Apple, qu’Android ne traite pas systématiquement. Cela signifie que vous n’obtenez pas tout à fait un son cohérent et de haute qualité lors de la diffusion via AAC sur un appareil Android non Samsung.

Le Galaxy Buds Live, à l’inverse, se connecte à la fois à Android et à iOS avec une relative facilité. Vous devrez les gérer avec l’application Galaxy Wearables, bien qu’elle soit disponible à la fois sur l’App Store et le Play Store. L’application facilite la modification de vos paramètres et vous pouvez même jeter un coup d’œil derrière le rideau de Galaxy Labs pour avoir un avant-goût de ce qui pourrait être à venir.

Vous pouvez également utiliser les commandes natives de Spotify et l’assistant Bixby sur les Galaxy Buds, mais uniquement si vous êtes un utilisateur Android. Le processus de couplage pour les Galaxy Buds Live est un délice, car il est à peu près aussi simple que d’ouvrir le couvercle grâce à Bluetooth 5.0. Une carte d’association apparaîtra si vous utilisez un appareil Samsung ou choisissez les Galaxy Buds Live dans le menu Bluetooth d’Apple.

Les Galaxy Buds de Samsung offrent également une prise en charge AAC, ce qui signifie une connexion de haute qualité sur les appareils iOS. Ils tirent le meilleur parti du codec évolutif Samsung pour les appareils Galaxy et du codec SBC pour les autres appareils. Tout cela pour dire que vous pouvez connecter ces beans à à peu près n’importe quoi.

Gagnant: Samsung Galaxy Buds Plus

Isolation et suppression du bruit

Si vous recherchez des écouteurs pour bloquer le monde, ni les AirPods ni les Galaxy Buds Live ne vous seront utiles. Cependant, il existe une différence majeure entre les deux casques, car les Samsung Galaxy Buds Live prennent en charge la suppression active du bruit. Cela signifie que le bruit de fond est combattu, ce qui vous permet de mieux entendre votre musique dans une variété d’environnements.

Contrairement à la plupart des écouteurs antibruit, les Samsung Galaxy Buds Live ne reposent pas sur une isolation passive. Cette conception est intentionnelle car elle vous permet d’entendre des sons importants comme un compteur de train ou une annonce d’interphone, tout en annulant simultanément les sons basse fréquence prévisibles comme le drone du train ou de la voiture de métro. Votre kilométrage peut toutefois varier en fonction des performances de réduction du bruit du Galaxy Buds Live, car l’efficacité dépend entièrement de la recherche d’un ajustement approprié, même avec la construction de type ouvert. Si les écouteurs se bousculent trop autour de votre conduit auditif et de votre oreille externe, la suppression du bruit ne fonctionnera pas aussi bien. Vous pouvez obtenir une véritable expérience de réduction du bruit sur d’autres paires haut de gamme comme le luxueux Sony WF1000-XM3 si c’est une solution pour vous.

Samsung n’a pas fabriqué une paire d’écouteurs antibruit traditionnelle parce qu’il voulait essayer quelque chose de différent, et il s’est bien positionné pour rivaliser plus directement avec les célèbres AirPods d’Apple. Bien qu’Apple ait peut-être un poids culturel, il ne s’est pas aventuré dans le monde des écouteurs à réduction de bruit à ajustement ouvert aussi vaillamment que Samsung. Bien sûr, l’ANC peut être désactivé avec les Buds Live afin que vous puissiez entendre pleinement votre environnement et préserver la durée de vie de la batterie.

D’autre part, le seul moyen de bloquer le bruit pour les AirPod d’Apple est l’isolation passive. Cela signifie que le casque repose entièrement sur la barrière physique qu’il crée entre le monde extérieur et votre tympan en scellant l’entrée du conduit auditif. Bien sûr, les AirPod ne se scellent pas, donc l’isolation passive est très mauvaise. Plutôt que d’être un détriment, Apple vante cela comme une fonctionnalité car elle vous permet de découvrir et d’entendre le monde tout en écoutant votre musique.

Une isolation solide est la clé d’une excellente paire d’écouteurs véritablement sans fil, mais ni l’un ni l’autre n’est votre meilleur choix. Les écouteurs qui font un bon joint dans vos oreilles sonnent souvent un peu mieux que les bourgeons qui sont censés s’adapter dans toutes les oreilles, ce qui est le cas des deux options actuelles.

Gagnant: Samsung Galaxy Buds Live

Comment sonnent-ils? Et les micros?

Les deux paires d’écouteurs sont conçues pour offrir au consommateur moyen des expériences d’écoute solides. Les problèmes d’isolement ont tendance à signifier que les lignes de basse et autres sons se perdent sur les AirPod, mais les écouteurs d’Apple mettent bien en valeur les voix dans les chansons et les appels téléphoniques. Les hautes fréquences comme les cymbales sont faciles à remarquer, même si parfois ce n’est pas ce que vous recherchez.

Le son général des Galaxy Buds Live est similaire à celui des AirPod, mais il bénéficie à nouveau de la fonction de suppression active du bruit. En combattant les sons à basse fréquence, votre cerveau est libéré pour traiter les notes graves de votre musique. En fait, les basses fréquences amplifiées rendent les sons médiums comme les voix ou les guitares un peu plus difficiles à entendre sur les Galaxy Buds.

Microphone Samsung Galaxy Buds Live:

Microphone Apple AirPods:

En ce qui concerne la qualité du microphone, les AirPod prennent le gâteau. Apple a depuis un certain temps des microphones pour écouteurs de premier ordre, et les derniers AirPod ne font pas exception. Le Galaxy Buds Live est probablement équipé de la meilleure configuration de Samsung, avec trois microphones dans chaque oreillette. Ce n’est pas un coup dur contre Samsung, les AirPod sont simplement équipés de l’un des meilleurs microphones du marché.

Gagnant: Apple AirPods

Écoutez pendant des heures

Toute la qualité sonore dans le monde est perdue si vous devez passer la moitié de votre temps à charger, alors comment ces écouteurs se comparent-ils? Eh bien, il y a un gagnant clair que vous ayez activé ou non la suppression du bruit active sur le Galaxy Buds Live. Avec ANC, nous avons réussi 5 heures, 15 minutes de lecture sur les Galaxy Buds et 8 heures sans ANC.

Sur les AirPods, nous avons vu une moyenne de seulement 4 heures et 7 minutes lorsqu’ils sont connectés à un appareil iOS. Ils n’ont réussi que 3 heures et 29 minutes lorsqu’ils sont associés à un appareil Android.

Gagnant: Samsung Galaxy Buds Live

Apple AirPods vs Samsung Galaxy Buds Live: lequel devriez-vous acheter?

Alors que les deux bourgeons ont remporté des points dans certaines catégories, nous devons donner la couronne au Samsung Galaxy Buds Live. C’est tout simplement le meilleur choix si vous vous associez à un certain nombre d’appareils, à la fois Android et iOS.

Bien sûr, les deux paires souffrent de problèmes d’isolation, mais il est facile d’utiliser l’application Galaxy Wearables sur l’une ou l’autre des plates-formes pour contrôler votre configuration et affiner votre son. Il y a encore plus d’avantages si vous avez un appareil Samsung, comme les commandes Spotify et le codec évolutif Samsung.

Écouteurs sans fil à réduction de bruit Live de Samsung Galaxy Buds qui font une déclaration

Les Samsung Galaxy Buds Live sont la troisième génération de véritables écouteurs sans fil Galaxy Buds, et adoptent un tout nouveau design avec leurs coques en forme de haricot. Les écouteurs sont résistants à l’eau IPX2 et le boîtier USB-C prend en charge le chargement sans fil et le partage sans fil PowerShare avec les appareils Samsung.

Bien sûr, si vous avez un appareil iOS, il y a probablement de bonnes chances que vous optiez de toute façon pour les AirPods pour la familiarité de l’écosystème. Le processus de couplage est rapide et fluide pour les appareils iOS et le microphone est également inégalé.

Étui de chargement sans fil Apple AirPods (2019) Les AirPods de deuxième génération avec un nouvel étui de chargement.

Les AirPods d’Apple (2019) disposent d’une nouvelle puce H1, ce qui rend les écouteurs encore plus écoénergétiques que les AirPod de première génération. Vous bénéficiez d’un accès Siri mains libres et d’une commutation transparente entre les appareils iOS.

Si vous avez décidé que ni l’un ni l’autre n’est fait pour vous, il y a toujours les AirPods Pro haut de gamme, avec ses embouts doux et sa suppression active du bruit. Ils sont également plus résistants à l’eau, avec un indice IPX4. Les Galaxy Buds Plus de Samsung sont également excellents et offrent un confort supérieur avec des embouts en gel et des bouts d’ailes formés qui se verrouillent en place.

